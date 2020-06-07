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أخبار البلد

ترقص فوق دماء الشعب الليبى.. هجوم حاد على توكل كرمان بسبب تويتة

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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منار نور
واجهت الناشطة اليمنية الاخوانيه توكل كرمان، هجوما حاد من رواد السوشيال ميديا بعد تغريدتها التي وصفها البعض انها ترقص فوق دماء الشعب الليبي . 

وغردت توكل كرمان " من خلال حسابها الشخصي تويتر قائلا : " أفكر بزيارة طرابلس لكنني مشتاقة إلى بنغازي ". 

يشار إلى أن كرمان كانت أثارت جدلًا واسعا في الآونة الأخيرة إثر تعيينها ضمن ما عرف بلجنة الرقابة في فيسبوك أو "لجنة حكماء فيسبوك"، لا سيما وأنها متهمة بالانتماء للإخوان المسلمين.

وشنت نائبة فرنسية هجوما واسعا عليها الشهر الماضي، متسائلة كيف يمكن تعيين شخصية مثلها تنتمي وتحمل أفكار منظمة "إرهابية" في لجنة تراقب محتوى فيسبوك، أو حتى تعطي رأيها فيه.

وغالبًا ما تثير الناشطة اليمنية المقيمة في تركيا، الجدل نظرًا لعلاقتها بتنظيم الإخوان، على الرغم من أنها تقدم نفسها على أنها داعية سلام وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
 



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