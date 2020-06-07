أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة

أكد محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل بين كافة الجهات من أجل تقوية قطاع الأعمال العام من خلال الوقوف بجانبه وتحسين الإدارة وتقليل الخسائر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء استكمال مناقشة تعديل قانون قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع العام خسرت رأس مالها أكثر من 3 مرات، بسبب سوء الإدارة والفساد والإهمال.
وأشار النائب إلى أن مشروع قانون قطاع الأعمال العام سيسجل له التاريخ عمل نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام.
وانتقد أبو العينين، التشتت في تبعية شركات قطاع الأعمال العام لأكثر من هيئة وأكثر من وزارة، لذلك لابد جمعها في كيان واحد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يصب في مصلحة العمال، لما يسعى إليه التشريع الجديد من تحسين العمل داخل الشركات وتفعيل دور مجالس الإدارات بما سيؤدي لتعظيم الموارد وتقليص الخسائر، قائلا: كلما زادت المكاسب كل ذلك يصب في مصلحة العمال.
وقال النائب: علينا الانتباه أنه بعد جانحة فيروس كورونا ستتغير النظرة الاقتصادية وسيكون البقاء للأقوى تكنولوجيا والقدرة على المنافسة الحقيقة في الأسواق العالمية.