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برلمان

أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:54 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
أكد محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل بين كافة الجهات من أجل تقوية قطاع الأعمال العام من خلال الوقوف بجانبه وتحسين الإدارة وتقليل الخسائر.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء استكمال مناقشة تعديل قانون قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع العام خسرت رأس مالها أكثر من 3 مرات، بسبب سوء الإدارة والفساد والإهمال.


وأشار النائب إلى أن مشروع قانون قطاع الأعمال العام سيسجل له التاريخ عمل نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام.

وانتقد أبو العينين، التشتت في تبعية شركات قطاع الأعمال العام لأكثر من هيئة وأكثر من وزارة، لذلك لابد جمعها في كيان واحد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يصب في مصلحة العمال، لما يسعى إليه التشريع الجديد من تحسين العمل داخل الشركات وتفعيل دور مجالس الإدارات بما سيؤدي لتعظيم الموارد وتقليص الخسائر، قائلا: كلما زادت المكاسب كل ذلك يصب في مصلحة العمال.

وقال النائب: علينا الانتباه أنه بعد جانحة فيروس كورونا ستتغير النظرة الاقتصادية وسيكون البقاء للأقوى تكنولوجيا والقدرة على المنافسة الحقيقة في الأسواق العالمية.
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
أبو العينين: يجب تقوية دور قطاع الأعمال العام .. وتعديلات القانون تصب فى مصلحة العمال والدولة
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