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حوادث

إخلاء سبيل إمام مسجد و3 مصلين بالمنيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:51 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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ايمن رياض
أمر المحامي العام لنيابات شمال المنيا بإخلاء سبيل أمام مسجد و3 مصلين بضمان محل الإقامة تم ضبطهم داخل مسجد على بن أبي طالب بمدينة العدوة خلال خطبة صلاة الجمعة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بتعليق الصلاة بالمساجد ضمن خطة مواجهه وباء كورونا المستجد.

وترجع أحداث القضيه إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطار من مأمور مركز شرطه العدوة، بتمكن فريق أمني برئاسة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث العدوة والنقيب محمد رجب معاون التفتيش، من ضبط الشيخ فراج. م. أ 52 سنة خطيب وإمام ومقيم بقرية العقلية بمركز العدوة، ورجب. ج. ا 24 سنه مقيم بقرية العقلية، ورجب. ج. ر 22 سنة مقيم بكفر المغربي، وكامل. ع. ت 32 سنة مقيم بالعدوة، أثناء تواجدهم داخل مسجد على بن أبي طالب بمدينة العدوة لصلاه الجمعة وتشغيل مكبر الصوت بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بتعليق الصلاة ضمن خطة مواجهه 
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