رئيس جامعة سوهاج يتابع الصيانة وخطط التشغيل بورشة السيارات

واضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق ان ادارة السيارات قامت "بعمرة كاملة" وتجديد شامل، لعدد 9 اتوبيسات 50 راكب، 7 اتوبيسات 33 راكبا، 8 ميكروباص، 7 سيارات ملاكي، موضحا تكليفه من قبل رئيس الجامعة باعداد خطة تشغيل وصيانة لكافة السيارات سواء القديمة، او ما تم شراؤه مؤخرا .





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