رئيس جامعة سوهاج يتابع الصيانة وخطط التشغيل بورشة السيارات

تفقد ظهر اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، سير العمل بورشة السيارات بمقرها بالحويتي، وذلك لمتابعة خطوات الصيانة المعدة مسبقا حسب الخطة الموضوعة لتأهيل كافة مركبات الجامعة .
وخلال الجولة اوضح رئيس الجامعة، ان هناك 7 اتوبيسات دخلت الخدمة، وبصدد وصول 10 سيارات اخري تنضم لاسطول النقل بالجامعة، مشيرا الى ان هذه الجولة للتأكد من قدرة ادارة السيارات على نقل منسوبي الجامعة من الطلاب والهيئة التدريسية، والعاملين من مدينة سوهاج ومراكزها الى مقارها الثلاث القديم بمدينة ناصر، والجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والاخير بحي الكوثر، وذلك فور العودة الكاملة للعمل، وخلال فترة الامتحانات .
وخلال الجولة اوضح رئيس الجامعة، ان هناك 7 اتوبيسات دخلت الخدمة، وبصدد وصول 10 سيارات اخري تنضم لاسطول النقل بالجامعة، مشيرا الى ان هذه الجولة للتأكد من قدرة ادارة السيارات على نقل منسوبي الجامعة من الطلاب والهيئة التدريسية، والعاملين من مدينة سوهاج ومراكزها الى مقارها الثلاث القديم بمدينة ناصر، والجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والاخير بحي الكوثر، وذلك فور العودة الكاملة للعمل، وخلال فترة الامتحانات .
واضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق ان ادارة السيارات قامت "بعمرة كاملة" وتجديد شامل، لعدد 9 اتوبيسات 50 راكب، 7 اتوبيسات 33 راكبا، 8 ميكروباص، 7 سيارات ملاكي، موضحا تكليفه من قبل رئيس الجامعة باعداد خطة تشغيل وصيانة لكافة السيارات سواء القديمة، او ما تم شراؤه مؤخرا .
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