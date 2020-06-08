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اقتصاد

انتهاء تسليم شقق حاجزى الإعلان التاسع قريبا.. تفاصيل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:01 ص
مي عبدالحميد الرئيس
مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
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آمنة عبدالعظيم

كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن قرب الانتهاء من الاستعلام عن كافة الحاجزين لوحدات سكنية ضمن الإعلان التاسع لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".


وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن كافة الحاجزين بالمدن المتاحة بالإعلان الذي تم طرحه فى أغسطس 2017 تعاقدوا بالفعل، باستثناء الحاجزين لوحدات سكنية بمدينتي 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، نظرا لتجاوز عددهم 50 ألف حاجز تقريبا.


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وقام الصندوق بتوفير نحو 23 ألف وحدة بالمدينتين بعد تسليم الحاجزين من الإعلان الثامن لوحداتهم السكنية، وتم بالفعل تحديد أولوية الحاجزين خلال اعام الماضي ومنحهم اختيار الاستمرار بشروط الإعلان العاشر وأسعاره، أو سحب المقدمات، وذلك للحاجزين بعد 23 ألف.


وتابع الرئيس التنفيذي للصندوق، أن نحو 25 ألف شخص حصلوا على وحدات ، بعد رفض وتراجع بعض الحاجزين بالأولوية قبل 25 ألأف، و15 ألف شخص حولوا أوراقهم للإعلان العاشر بشروطه، وهؤلاء سيكون لهم أولوية الحصول على وحدة خلال النصف الثانى من العام المقبل، قبل حاجزى الإعلان العاشر.


وأشارت إلى أن نحو 9 آلاف حاجز قاموا بسحب ما سددوه كمقدم حجز للصندوق بالفعل.

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