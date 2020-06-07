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معلومات من أهله وأصدقائه.. تامر مجدى يروى تفاصيل تحضيره لشخصية الشهيد علي في الاختيار.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:30 م
تامر مجدى
تامر مجدى
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ريهام فيكتور
قال الفنان تامر مجدى، أحد المشاركين فى مسلسل الأختيار، إنه سعى لتجميع معلومات عن شخصية الشهيد على على من خلال قادة العمل مثل الدكتور بيتر ميمى، حتى يتمكن من تقديمها بإتقان.

وأضاف تامر مجدى، خلال حواره ببرنامج " انبوكس "، المذاع على فضائية "صدى البلد 2 "، أنه تعلم الكثير من قادة العمل لجمع اكبر معلومات عن شخصية الشهيد على على وساعده فى ذلك الدكتور بيتر ميمى.

واشار أحد المشاركين فى مسلسل الأختيار، الى ان زميل الشهيد على على فى معركة كمين البرث افاده بمعلومات قيمة جدا، مضيفا انه لم يكتف بذلك بل حاول الوصول الى اهل الشهيد مثل اصحابه واخواته ووالدته.

وتابع تامر مجدى، قائلا: ان تمثيل الشخصية خرج بشكل طبيعى جدا بعد كل هذا الجهد"، مؤكدا انه كان يتعامل بتلقائية كبيرة وبتوفيق من الله كان شكلة قريب من ملامح الشهيد الحقيقى.   
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