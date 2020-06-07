داعيا لعدم التهويل أو التهوين.. رئيس المركز الطبي بالسكة الحديد لـ صدى البلد: كورونا سيصيب معظم المصريين

قال اللواء عاطف إمام، رئيس شركة المركز الطبي للسكة الحديد والشركات التابعة لها، إن أغلب المصريين سيصابون بفيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن هناك كثيرين أصيبوا بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة ولم يعلموا بالإصابة بسبب ضعف الأعراض.





وأكد اللواء عاطف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التهويل الزائد ليس له فائدة، وعلينا إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حتي لا يصاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط.





وأوضح اللواء عاطف إمام، أن كل الحالات المصابة بفيروس كورونا المتواجده في مستشفى الهيئة للعزل ٢٧ حالة، لافتا إلى أن هناك ٧ حالات منهم غادرت المستشفى اليوم بعد التماثل للشفاء.





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وأضاف أن الهيئة خصصت مستشفي أبو زعبل لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا من عدد من الهيئات الخاصة، بالإضافة إلى العالمين بهيئة السكة الحديد والمترو، موضحًا أن أعداد الإصابات ليست كبيرة كما يتداول البعض فالأعداد متوسطة ومعظمهم لا يحتاج لدخول المستشفى من الأساس.





وقال إن المستشفى المخصصة للعزل بها ٧٠ سرير، وحتى اللحظة الحالية بها عشرين حالة فقط بعد خروج ٧ حالات منهم صباح اليوم، موضحًا أن هذه الحالات تشمل كل الهيئات المتعاقدة مع مستشفيات السكة الحديد وليست النقل فقط.





ونوه رئيس شركة المركز الطبي للسكة الحديد، إلى أن حالات الوفاة بالسكة الحديد ثلاث حالات فقط، وحالة واحدة بالقطاعات الآخري، مشيرًا إلى أن قرار تخصيص مستشفي أبو زعبل فقط للعزل يهدف للإحتفاظ بمستشفي السكة الحديد لعلاج الحلات الآخري، مؤكدا أنه كان قرارا صائبا لأن العدد ليس كبير وهناك حالات آخري تستحق الرعاية بعد إغلاق معظم المستشفيات وتخصيصها للعزل فقط.