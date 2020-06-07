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توك شو

أخبار التوك شو| السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الوضع في ليبيا.. 14 طالباً بكل لجنة فرعية بامتحانات الثانوية العامة

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:38 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الاحد ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:



أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" نبأ عاجلا لها يفيد بتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى.

وأفادت اكسترا نيوز فى نبأها، أن رئيس وزراء إيطاليا تبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي بشأن الأزمة الليبية عقب إعلان القاهرة.


قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم، إنهم يمثلون الجهة المنوط بها خدمات نقل الدم القومية، والمركز القومى للدم، والذى هو الجهة الوحيدة المعتمدة من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم.

وأوضح مدير عام خدمات نقل الدم، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، أن المشكلة التى تواجههم فى الوقت الحالى تكمن فى الوصول للمتعافين وإقناعهم بالتبرع بالبلازما.


قالت الدكتورة شيرين شوقي استشارية علم النفس، إن أى تغير يحدث للفرد فجأة يسبب له صدمة وتكون ردود الأفعال تجاه الأشياء نفسها مختلفة حيث أن هناك من يكون لديهم صلابة نفسية ويمكنهم التعامل مع الأمر وآخرون ليس لديهم هذه الصلابة ويصابون بالإحباط.

وأضافت الدكتورة شيرين شوقي، من خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه أحيانا يتحدث شخصين تلفونيا وأحدهما يخبر الآخر أنه يشعر بأعراض الإصابة بعدوى كورونا فيشعر الطرف الآخر أنه يشعر بنفس الأعراض.


قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إقرار خطة استراتيجية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المجرى الملاحى والأسطول البحرى والعنصر البشرى.

وأكد  رئيس هيئة قناة السويس، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر، أن الهيئة لم تتأثر كثيرا بجائحة كورونا بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية. 


قال عبد الستار حتيتة المتخصص فى الشأن الليبى، إن الجدول الزمنى لتحقيق إعلان القاهرة للأزمة الليبية سيحتاج لضغط كبير من جانب السلطة المصرية على الدول الصديقة والمجتمع المدنى. 

وكشف المتخصص فى الشأن الليبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، عن ظهور نتائج إيجابية خلال الساعات الماضية وتأييد من دول كبرى لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.



قال أحمد السجينى أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إنه لا يوجد نظام انتخابي في العالم يمكن وصفه بالنظام القياسي أو الأمثل، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم بشأن مجلس الشيوخ به قدر كبير من التوازن.

وأضاف " السجينى " ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج " صباح الورد " ، المذاع على فضائية " ، تن " ، أن وسائل التهوية في قاعة الجلسة جيدة جدا، وهناك مراعاة لمسافات التباعد الاجتماعي، مع تحديد أماكن لجلوس النواب ، معقبا: "المجلس سلطة ولازم يستمر".

وأشار أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ، إلى أن هناك فئات تم تعديل نسبتها فى المشاركة  النيابية مثل المرأة  على سبيل المثال أصبحت نسبتها 25% .


قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك حرصا تاما من تأسيس الصندوق على تنويع سبل الدعم للمواطنين، فضلا على أنه سيكون سندا وظهرا للدولة في حال الكوارث.

وتابع محمد مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الصندوق كان له دور في تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة، وعلاج مرضى فيروس سي، كما تم إطلاق مبادرة نور حياة لمكافحة أسباب العمى وضعف الإبصار.


وأضاف أن الصندوق وفر 1500 ماكينة غسيل كلوى، و300 حضانة للأطفال، مؤكدا أنهم شركاء للدولة في ملف الرعاية الصحية لحل أي مشكلات صحية تواجه المصريين.



قالت الإعلامية لميس سلامة، إن امتحانات الثانوية العامة على الأبواب، وينبغي علينا بث روح الطمأنينة فى نفوس أبنائنا حتى ندعمهم من الناحية النفسية ونشجعهم للحصول على أعلى الدرجات.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم ستتخذ كل الإجراءات الوقائية الأزمة للحفاظ على أبنائنا فى الثانوية العامة.


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