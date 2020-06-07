بسبب كورونا.. 60 مليون نسمة زيادة في أعداد الفقراء عالميا.. والبنك الدولي يتوقع المزيد

قال السفير راجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة كبيرة في معدلات الفقر، لافتا إلى أن عدد الفقراء في العالم زاد 60 مليون نسمة.





وأضاف راجي خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه سيكون هناك أيضا تزايد في حالات عدم المساواة، لافتا إلى أن الدول النامية ستشهد ضغطا قويا نتيجة الديون التي ستتراكم عليها والتي ستقيد حرية تحركها وسياساتها المالية والنقدية.





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وأكد راجي على أهمية وجود منصة مشتركة عالمية تعمل بها كل الدول كل وفقا لأجندته، وان يتم مساعدة الدول بما يفسح المجال لها للسياسات المالية والنقدية.





ولفت إلى أن البنك الدولي يسعى لتنفيذ منهجية خاصة لدعم الدول خلال أزمة فيروس كورونا وذلك من خلال حشد التمويل لدعم القطاعات الصحية وحماية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك دعم القطاع الخاص وزيادة قدرته على إعادة الانطلاق.