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رياضة

رحلت بشكل مهين.. عصام مرعي: لن أعود إلى الزمالك إلا في منصب الرجل الأول

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:32 م
عصام مرعي
عصام مرعي
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مجدي سلامة
أكد عصام مرعي لاعب الزمالك و منتخب مصر السابق أنه رحل من الفريق الأبيض بشكل مهين، و خلال توليه منصب المدرب العام للقلعة البيضاء في بداية الموسم الحالي. 

و أضاف مرعي خلال استضافته في برنامج الحكم "  توقعت تعييني مدير فني مؤقت لنادي الزمالك بعد رحيل المدير الفني السابق ميتشو بعد الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي في بداية دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، و بحكم منصبي المدرب العام". 

و اختتم مرعي تصريحاته قائلًا" لن أعود للزمالك إلا في منصب الرجل الأول بحكم عملي في الدوري الممتاز ب لمدة 20 عام كمدير فني ". 

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا، في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية لتدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث أي إصابة، بسبب فيروس كورونا.

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