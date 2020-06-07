لمدة 10 مواسم قادمة.. عصام مرعي: الزمالك لديه إمكانيات حاليا تجعله يستحوذ على مسابقة الدوري

أعرب عصام مرعي لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق عن إستياءه الشديد بسبب الفارق بين عدد ألقاب بطولة الدوري بين الأهلي و الزمالك.





وقال مرعي في تصريحات خلال استضافته في برنامج الحكم المذاع على قناة الحدث: "الزمالك فريق كبير يجب أن يلعب كل عام على التتويج بمسابقة الدوري، لأن التتويج ببطولة الدوري يؤهل للمشاركة في بطولات أخرى و يزيد من تحفيز اللاعبين".





و أضاف مرعي في تصريحاته قائلًا: "إمكانيات فريق نادي الزمالك حاليًا سواء فنية أو مادية تؤهلة للفوز بلقب الدوري لمدة 10 مواسم قادمة، و هذا حق شرعي لجمهور القلعة البيضاء ".



