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رياضة

لمدة 10 مواسم قادمة.. عصام مرعي: الزمالك لديه إمكانيات حاليا تجعله يستحوذ على مسابقة الدوري

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:40 م
عصام مرعي
عصام مرعي
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مجدي سلامة
أعرب عصام مرعي لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق عن إستياءه الشديد بسبب الفارق بين عدد ألقاب بطولة الدوري بين الأهلي و الزمالك. 

وقال مرعي في تصريحات خلال استضافته في برنامج الحكم المذاع على قناة الحدث: "الزمالك فريق كبير يجب أن يلعب كل عام على التتويج بمسابقة الدوري، لأن التتويج ببطولة الدوري يؤهل للمشاركة في بطولات أخرى و يزيد من تحفيز اللاعبين".

و أضاف مرعي في تصريحاته قائلًا: "إمكانيات فريق نادي الزمالك حاليًا سواء فنية أو مادية تؤهلة للفوز بلقب الدوري لمدة 10 مواسم قادمة، و هذا حق شرعي لجمهور القلعة البيضاء ".

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا، في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية لتدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث أي إصابة، بسبب فيروس كورونا.
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