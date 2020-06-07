حقيقة انتقال كورونا عن طريق الأطعمة

قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، إن الأغذية الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والجبن من الأغذية عالية الخطورة، بينما الخضروات والفاكهة تتركز خطورتها في المبيدات المستخدمة للحفاظ عليها من قبل المزارعين، بينما الدقيق والملح والسكر من الأغذية قليلة الخطورة.





وأضاف الحوفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن من الضروري الاهتمام بنظافة اللحوم، مستنكرًا عرض اللحوم في جو مفتوح ومكشوف وتكون أكثر عرضة للتلوث، بما يؤثر على مذاقها ورائحتها ويقلل من قيمتها الغذائية.





وتابع أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أن الألبان التي يتم بيعها طازجة تمثل خطورة والأفضل شراء ألبان معبئة، مشددًا على ضرورة شراء كافة السلع من مصادر موثوقة، منوهًا بأنه عند شراء الأغذية عالية الخطورة من السوبر ماركت يتم شراؤها قبل العودة للمنزل مباشرة لمنع بقائها بالسيارة لفترة طويلة مما يعرضها للتلف، مع سرعة غسل الدواجن واللحوم وتجميدها فورًا بمجرد الوصول للمنزل، مع تطهير الثلاجة بشكل مستمر وغسل الخضار والفاكهة جيدًا تحت تيار من المياه الجاري قبل وضعها بالثلاجة خاصة في ظل كورونا.





ونوه إلى أنه حتى الآن لا يوجد ما يؤكد أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأطعمة، معقبًا: "فيروس كورونا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي وليس الجهاز الهضمي، ولكن يمكن أن يكون الفيروس متواجد على الأغذية وحال لمسها بالأيدي ولمس الأنف او العين أو الفم يتم نقل العدوى به؛ ولذا يجب غسل الأيدي جيدًا بالمياه والصابون قبل وبعد غسل الخضراوات والفاكهة".



