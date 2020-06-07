AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة انتقال كورونا عن طريق الأطعمة

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:39 م
الدكتور محمد الحوفي،
الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، إن الأغذية الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والجبن من الأغذية عالية الخطورة، بينما الخضروات والفاكهة تتركز خطورتها في المبيدات المستخدمة للحفاظ عليها من قبل المزارعين، بينما الدقيق والملح والسكر من الأغذية قليلة الخطورة.

وأضاف الحوفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن من الضروري الاهتمام بنظافة اللحوم، مستنكرًا عرض اللحوم في جو مفتوح ومكشوف وتكون أكثر عرضة للتلوث، بما يؤثر على مذاقها ورائحتها ويقلل من قيمتها الغذائية.

وتابع أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أن الألبان التي يتم بيعها طازجة تمثل خطورة والأفضل شراء ألبان معبئة، مشددًا على ضرورة شراء كافة السلع من مصادر موثوقة، منوهًا بأنه عند شراء الأغذية عالية الخطورة من السوبر ماركت يتم شراؤها قبل العودة للمنزل مباشرة لمنع بقائها بالسيارة لفترة طويلة مما يعرضها للتلف، مع سرعة غسل الدواجن واللحوم وتجميدها فورًا بمجرد الوصول للمنزل، مع تطهير الثلاجة بشكل مستمر وغسل الخضار والفاكهة جيدًا تحت تيار من المياه الجاري قبل وضعها بالثلاجة خاصة في ظل كورونا.

ونوه إلى أنه حتى الآن لا يوجد ما يؤكد أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأطعمة، معقبًا: "فيروس كورونا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي وليس الجهاز الهضمي، ولكن يمكن أن يكون الفيروس متواجد على الأغذية وحال لمسها بالأيدي ولمس الأنف او العين أو الفم يتم نقل العدوى به؛ ولذا يجب غسل الأيدي جيدًا بالمياه والصابون قبل وبعد غسل الخضراوات والفاكهة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في أسبوع.. تعرف على سبب ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا.. أهداف المعهد الدولي للتعلم عن بعد.. والطلاب: الأساتذة بحاجة إلى دورة تدريبية لمعرفة النظام الجديد

هل يختفي فيروس كورونا بدرجات الحرارة المرتفعة؟ خبراء الطب يجيبون

أستاذ ميكروبيولوجي:اكتشاف طفرات جينية حديثة لكورونا قاتلة وسريعة الانتشار.. تفاصيل

مصر بها السلالة L القاتلة.. دراسة علمية حديثة: المسافة الآمنة للوقاية من فيروس كروونا 8.1 متر.. تفاصيل

قبل التسوق.. منتجات تحتفظ بفيروس كورونا لمدة 5 أيام

عميد علوم عين شمس: نشارك بقوة في مواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بأمر الفيفا.. رحيل لجنة الجنايني وانتخابات جديدة لـ الجبلاية أكتوبر المقبل

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

خيبة أمل كبيرة في علاجات كورونا.. وطلب عاجل من منظمة الصحة العالمية

وزير التعليم يوافق على عقد امتحان 3 مواد لطلاب الثانوية العامة من المنازل

الأمر تغير بعد ذلك .. مصيلحي: مرتضى منصور وافق على منح لقب الدوري للأهلي

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

AdvertisementS

إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل

«ميرور» البريطانية: في أغسطس المقبل.. مليار جرعة لقاح لكورونا في طريقها للأسواق

السيسي لـ رئيس وزراء إيطاليا: لابد من إنهاء فوضى الجماعات الإجرامية والميليشيات في ليبيا

رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: نستعد لاستئناف أنشطة المطاعم والمقاهي السياحية

تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

الكمامة القماش وغسل اليد بالكلور.. هاني الناظر يصحح 3 مفاهيم خاطئة بشأن كورونا

وزير التعليم يوافق على عقد امتحان 3 مواد لطلاب الثانوية العامة من المنازل

الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع

بعد إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. ريهام حجاج تتبرأ من حفل الجونة

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

يوحنا وفيليب آخرهما.. 48 شهيدا بكورونا في الجيش الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تنشر صورا تشويقية لـ أرتيون 2021 الفاخرة

بـ مجوهرات لافتة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

7 مخاطر صحية.. طبيب يكشف مخاطر الإفراط في أقراص فيتامين C