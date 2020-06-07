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برلمان

تشريعية النواب تناقش غدًا مشروع بتعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:41 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب صباح غدا الاثنين مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر واكثر من 60 نائيا،  مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة والهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأكدت اللجنة، أن مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب لم ينته بعد حيث يحتاج الى جهد ومناقشات طويلة وسيتم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان قريبا. 

كانت اللجنة قد وافقت اليوم على مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد مناقشات ساخنة تمهيدا لحالته للجلسة العامة.

ونص مشروع قانون مجلس النواب  المقدم من الائتلاف على الجمع بين نظام  القائمة المغلقة والفردي بواقع 50% لكل منهما.

وتضمن  القانون  تطبيق النسب التي نص عليها الدستور واهمها تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وفق المادة 102 من الدستور، وكذلك نسب الشباب وذوي الاعاقة والمسيحين والمصريين بالخارج.
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