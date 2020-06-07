هبة مصطفى تكتب: وفقا لصالح العمل ومقتضياته









سيدي الرئيس الأحلام لا تسقط بالتقادم". فالرؤية الجديدة هي قائمة على العودة للأصول الإنسانية مقترنه بمبادئ الحضارة التي لم تولد اليوم بل كانت نتاج سنين وخبرات متراكمة شارك فيها الإعمار المختلفة فكان لابد من إستبدال الصدام الحضارى والعمري بالحوار، و تحويل فكرة الاختلافات الثقافية والعمرية الي حوار داعم للدوله فيكون لها لا عليها .تدفع الي الامام لا الي الجدال والاساءة .فلن تبني الاوطان بالجدال من فينا الاصلح والاهم والاولي بِنَا ان نتكاتف لنشر رسالات البناء والتنمية مسلحين برقائق الحضارة





الحياة أمانة لإعمار الأرض بحسن الخلق بعيدًا عن التطرف والغلوا لمعتقد أو دين". مدعمة بالصدق فهناك حلم لابد ان يحقق دون النظر الي تحدياته لتحقيق مستقبل واعد مفعم بالسلام والتنمية بمفهومها الشامل .

سيدي الرئيس .إن الكبار هم رصيد الدولة للخبرة والحكمة وبصماتهم واضحة في إطار الاعمال المختلفة و في كل ركن من أركان الدولة وخير مثال جيل الشمس الذين صاغوا الأحراف الأولى فى كتاب الحضارة ووضعوا لهذا الحلم تاريخه ومستقبله وهانت عليهم أعمارهم في سبيل كرامة وطن

سيدي الرئيس .إن حماس الشباب ووعيه يصنع المعجزات ..ويبنى الحاضر وجسر عبور للمستقبل بخطى راسخة وواثقة على مبادئ الحضارة الإنسانية" التي وضع الخطوط الاساسية لها من جهد وعرق حماس الاجداد .

سيدي القائد ان الأمم المتردية فقط من تتجاهل خبرات كبارها وهي في طريقها الي نموها المستدام وخاصة بعد التطور المجتمعي المتلاحق وما ينتج عنه من صراع مستدام الامر

يزج بهم الي حافة الهاوية وخاصة بعد التمكين الصريح للشباب لتولي المناصب القيادية وما ادراك عندما يتولي الصغير القيادة علي خبرات السنين والنفس أمارة بالسوء وخاصة ممن أرباب الامراض الاخلاقية المزمنه . ومن هنا نتوجه الي مخاطبة الضمير الإنساني وخاصة في مجتمع الموظف الحكومي الصريح وبما يحويه من سلبيات تعاني منها الدولة الي الان ،كعهدنا بسيادتكم أطالب كمواطنة مصرية إحدي عظيمات مصر تجريم الاساءة لمن يملك ولايحكم من قبل أي طرف .وكعهد سيادتكم بمدي الإخلاص في تنفيذ الأوامر والإتجاه الي ترشيح القيادات الان من الشباب لتغير الدم للراكد في بعض القطاعات تعاونا مع ذوي الخبرات تحت مظله الاحترام والاتحاد لخدمة الوطن لا لممارسة عقد النقص علي من أفني حياته في المكان وأحيانا دون المقابل الذي سيأخذه صاحب اللقطه . دون مراعاة لاي قانون من قوانين الانسانية التي ناديت فخامتكم بها وانا ادرك جيدا ان تهميش الكبير هو الموت البطيئ حتي ياخذ استمارة الخروج الي المعاش وقد تكون الفترة أعوام دون الاستفاده من تدريبهم علي نفقة الدوله وأحيانا سفرهم الي الخارج .تكلفة علي عاتق الجهاز الحكومي غير مستغله وتندرج تحت بند اهدار مال عام .! وانا ادرك جيدا ان هذا الامر سقط سهوا علي من وقع علي تعين شاب لمجرد انه يحيد حمل الحقيبة الدبلوماسية وجارية من حواري السلطان وكله وفقا لمقتضيات صالح العمل ومتطلباته .، علي الرغم من كوني من الآلاف التي دعمت تعين الشباب ولكن شباب البرنامج الرئاسي الذي اعلم واثق انه جدير بتولي القيادة وحمل الرايه وليس لاعقي الاحذية والتربطات وكل غال يهون من اجل بريق السلطة والمال ولا اشجع الكبير الذي يستحوذ علي كل شيئ. سيدي الرئيس ليس كل موظف كسول ولكن هناك من يرغمه على التكاسل ولو طالب بعمل يجتث من الجذور وينضم إلى الباقة الشريرة، سيدي الحرمان من العمل والتهميش ورفع "شعار الآنا" والاستئثار بالعوائد المادية والعلمية واخذ اللقطة قتل متعمد للنفس البشرية التي لاحرم الله قتلها الا بالحق

تعلمنا منكم سيدي القائد ان القيادة شرف ومخافة الله في كل صغيرة وكبيرة. اعلم ان بعض الأهداف تتعارض من اجل اهداف استراتيجية تحافظ علي كيان وطن وليس كيان فرد .

سيدي القائد كنت صاحب الفضل الاول في وضع سياسة الشفافية وكسر الحواجز وكذا إبادة الفساد من حذوره واستخدام روح القانون والمرونه في بعض الحالات الخاصة ولأول مرة في تاريخ مصر لم ننتظر حدوث المشكلة فتم تغير شبكة الطرق وخاصة مصر الجديدة وغيرها وسبقت العالم بالاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة الكورونا اعلم ان المسؤلية ليست فردية ولكنها مشاركة فمنذ ٣٠ يونيو والذي اطلق عليه" العهد الجديد " هو عهد ا"لاستثمار الطاقة البشرية" غير محدده العمر فكل منا خلق لدور ايجابي في الحياة لنعود بها الي خالقنا سنحاسب لو لم نعمل .والسؤال لقد حفظتم بلادكم من شر الطاعون الاخواني الذي كاد ان يؤد أمة بأكمله وكنت سند للصغير قبل الكبير وتحملت تحديات جسيمة .ما المانع ان تحفظ حق الكبير في موسسات الدوله علي الأقل لايقع تحت طائله شباب قليل الرباية والاخلاق ومع ذلك تم تمكينهم لمجرد انهم احفاد النموذج السيئ للموظف مصر تستحق اكثر من ذلك .....

سيدي القائد احببت وطنك فكنا معك لا عليك والجميع يثق بك وخاصة فى العهد الجديد أبقاكم الله ذخرًا للوطن والمواطن