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أخبار العالم

الأردن يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 808 حالات.


وأمس السبت، بدأت الحكومة الأردنية  تطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة "اللون الأزرق" في البلاد، بحسب مراحل مصفوفة التعامل مع فيروس كورونا المستجد.


وبحسب المصفوفة: عادت الحياة في الأردن إلى شبه طبيعية؛ حيث يسمح للأفراد بالخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم وتسيير أعمالهم لكن بحدود؛ إذ يقتصر الخروج من المنازل على 18 ساعةً بدلًا من 24 ساعة.


وحددت المصفوفة بدء حظر التجول الجزئي من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى السادسة صباحًا يوميًّا، مع مراعاة الوصول إلى المساجد عند صلاة الفجر سيرًا على الأقدام، وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة.


وحدّد عمل المنشآت الاقتصادية والقطاعات التجارية من الساعة السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء فقط.
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