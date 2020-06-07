النيابة تعاين مكتب بريد بالمنوفية عقب هجوم مسلحين عليه

تكثف المباحث الجنائية بمحافظة المنوفية من جهودها لمحاولة ضبط المعتدين على خفيرين بمكتب بريد ام خنان التابعة لمركز قويسنا، حيث قام مجهولون بمهاجمه حراسة المكتب وفروا هاربين.





تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، اخطارا من رئيس مباحث قويسنا بهجوم على مكتب بريد ام خنان واطلاق أعيرة نارية وإصابة اثنين من الخفراء.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة الخفراء دون السطو على المكتب او سرقة اموال، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة .

وأكدت التحريات الاولية أن نحو 4 افراد مسلحين علي دراجة بخارية هاجموا مكتب البريد، وجارى الكشف عنهم.

وتم تشكيل فريق بحثي لمعاينه مكتب البريد، ومحاولة الكشف عن مرتكبي الواقعة وتحرير محضر بالواقعة .