ملف قوى لعرضه على المحكمة.. عصام مرعي: كمال درويش أهدر حق الزمالك في لقب نادي القرن

أكد عصام مرعي لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق على أحقية نادي الزمالك في لقب نادي القرن والذي يحمله النادي الأهلي حاليًا.





وقال مرعي خلال استضافته في برنامج الحكم المذاع عبر قناة الحدث اليوم: "في وقت تتويج الأهلي بلقب نادي القرن، كان فريق الزمالك هو الأعلى بالأرقام والبطولات، لذلك أطالب مجلس إدارة الزمالك بإعداد ملف قوي وتقديمه للمحكمة الرياضية للمطالبة بحقوق الفريق".





واختتم مرعي تصريحاته قائلًا: " كزملكاوي أرى إهدار كمال درويش الرئيس السابق لنادي الزمالك جزء من حق الفريق في قضية لقب نادي القرن، وذلك بسبب عدم إعتراضه في وقتها على تتويج الأهلي ".



