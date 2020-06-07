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أصل الحكاية

أبرزها الطربوش والباذنجان والقطايف .. مظاهر مصرية تركها أحمد عرابي في منفاه

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:59 م
صورة مرسومة لعرايي
صورة مرسومة لعرايي
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عبدالله قدري
ترك الزعيم المصري الراحل أحمد عرابي أثرا كبيرا في جزيرة سيلان في سيريلانكا، منفاه الذي فُرض عليه منذ 1883 حتى عام 1901، إثر هزيمته من جيش الاحتلال الإنجليزي آنذاك.

وفي هذه السطور يرصد "صدى البلد" الآثار التي تركها الزعيم عرابي في أهل جزيرة سيلان، حسب ما أشار إلى ذلك كتاب قصة ثورة أحمد عرابي للكاتب محمد عودة:

طربوش عرابي
تأثر أهل جزيرة سيلان بالزعيم الوطني أحمد عرابي، وشرعوا في تقليده في كل شيء، من مظاهر هذا التقليد أنهم ارتدوا طربوشا مثل الذي يرتديه عرابي، وعن هذا يقول الكاتب الصحفي محمد رفيق، إن عرابي هو الذي أدخل الطربوش إلى الجزيرة، فلم يكن أحدا يلبس الطربوش في الجزيرة قبل عرابي، إضافة إلى أن عرابي هو من أدخل البنطلون الأبيض والسروال إلى الجزيرة.

طاهية عرابي
أما طاهية عرابي، فقد مكثت في سيلان قبل مغادرته إلى مصر بعد قرار العفو عنه، وظلت الطاهية تقدم أطعمة غير مألوفة لسكان الجزيرة مثل الباذنجان والقطايف والقوطة المحشوة، وهي أطعمة كان يفضلها عرابي، وقد كانت الطاهية تصر على تقديم هذه الأطعمة وفاء للزعيم، لأنها تعتبره تحية له.

بيت عرابي
ترك عرابي بيتا له في سريلانكا، وبعد مغادرته قرر صديق عرابي " فيمانيكا" الاحتفاظ بالبيت، وإطلاق عرابي على اسم البيت "عرابي هوس"، وبعد موت "فيمانيكا" ورث ابنته البيت، وسبق له زيارة مصر عام 1958.
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