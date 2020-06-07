وليد نجا يكتب: شبكات العنكبوت.. الوجه الآخر للإرهاب

تمثل القوى الناعمة المصرية خط الدفاع الرئيسي في حروب الإرغام والتطويع بالأزمات والإرهاب، فتلك الحروب لا أخلاق فيها ولا قواعد تحكمها تحمل شعارات براقة مثل حقوق الإنسان وغيرها من الشعارات التي أسقطتها أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تعامل بعض الدول الكبري مع كبار السن وحرمانهم من العلاج. وأظهرت تلك الأزمة أن جميع الدول عاجزة عن الدفاع عن مواطنيها، وقد شاهدنا جميعا استخدام مصر جزءا من قوتها الناعمة في فيلم الممر ومسلسل الاختيار الذي شرح بصورة مبسطة وحقيقية ما تتعرض له مصر من مخططات وهجمات إرهابية مخططة وممولة تفوق قدرات بعض الجيوش في المنطقة من خلال التمويل والتسليح والتخطيط .









وكلمة إرهاب في اللغة العربية هي مصدر للفعل الثلاثي "رهب" بمعني خاف وفزع فمضمون الإرهاب هو الإخافة والإفزاع وقد تم تعريفه بواسطة القانون الجنائي بأنه أي عمل أو فعل يُلحق العنف بالأفراد، ويسلب نعمة الأمن والأمان من الحياة المجتمعيّة في بلد ما، وخلق أجواء من التوتر والخوف، ويكون هدفه سياسيًّا والإساءة لطائفة دينيّة معينة، أو يكون الهدف أيديولوجيًّا، ويلحق الضرر بحياة الأفراد، ومنشآتهم وتُعتبر أعمال العنف هذه انتهاكات حربيّة غير مشروعة.









وتفرض هذه الجماعات الإرهابيّة قوانين خاصة بها تكون إجراميّة وتنتهج تكتيكات مماثلة ويتسبب الإرهاب في استشهاد أبناء الوطن من الجيش والشرطة والمواطنين العزل وإتلاف الممتلكات ونشر الخوف والرعب ونشر الفوضي داخل البلاد وتقوم قواتنا المسلحة وظهيرها شعب مصر العظيم بدور بطولي في التصدي لقوي الظلام وبإذن الله النصر حليفنا وقد ذكرت في مقال سابق كيف تم خصخصة الحروب فالإرهاب هو نوع من حروب الوكالة يتم استخدامه ضمن الإستراتيجية الجديده للحروب في المناطق التي تمتلك عقيدة ومصر من الدول التي تمتلك عقيدة قتالية وترابطا بين الشعب والجيش وتعتبر تلك العقيدة سرا من أسرار الله مثلها مثل سر التحنيط وبناء الأهرامات.









وهنا أتحدث عن الوجه الآخر للإرهاب وهو شبكات الشيطان وعمودها الفقري الفساد وهو قيام بعض الأشخاص المنوط بهم القيام بأعمال داخل الجهاز الإداري في الدولة وغيرهم في قطاعات مختلفة بأعمال غير نزيهة لتحقيق مكاسب شخصية وخاصة تمثل إهدار وحقوق الأخرين مثل قبول الرشاوي والهدايا وغيرها ويتسبب ذلك في نشر روح الإحباط وعدم تطبيق القوانين العادلة وقائمة الفساد تضم أعمالا غير أخلاقية مثل الابتزاز والرشوه والمحسوبية والاختلاس وتلك الأفعال تدمر الجبهة الداخلية للمجتمع وتكون سببا في نشر الشائعات والإحباط.









ويمثل الفساد في تكوينه شبكات شيطانية داخل المجتمع مما يؤدي إلي فقدان المواطنين للشعور بالعدالة الاجتماعية والإحساس بالمساواه مما يؤثر علي الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء للدولة المصرية ويعمل علي إضعاف دولة القانون وشرعية النظام السياسي فهناك بعض ضعفاء النفوس الذين يجعلون أنفسهم في خدمة أعداء أوطانهم من أجل بعض المميزات الرخيصة فليس هناك أعز من الوطن عند الإنسان ويعتبر النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو من النظم التي تعتمد علي الشفافية وإرساء دولة القانون مستعينة بظهير شعبي واسع وقد وضعت القياده السياسية المصرية نصب أعينها إرساء دولة القانون وبناء دولة حقيقية ومواجهة المشكلات المجتمعية بالعمل والإنتاج والقانون من خلال مكافحة الفساد بواسطة الجهات الرقابية وتحويل الجهاز الإداري إلي الحوكمة وإبعاد العنصر البشري في التعاملات الخدمية مع المواطنين .









ومازالت الدولة تخطو خطوات كبيرة ضد الفساد لأن الفساد والإهمال هو الوجه الأخر للإرهاب وتعمل مصر علي تفعيل إستراتيجية مقاومة ومكافحة الفساد بحيث لا تقل أهميته عن مكافحة الإرهاب حتي تضمن مصر تحقيق التنمية المستدامة وتشهد مصر مشروعات عملاقة زراعية وصناعية وفي شتي المجالات من أجل تحسين جودة الحياه للمواطنين وقد حققت الجهات الرقابية في مصر تقدما ملحوظا وسقط في قبضة العدالة مسئولون في مواقع مختلفة.









وتعمل القيادة السياسية ومعها الحكومة علي تحقيق التنمية الحقيقية التى تعود بالخير والنفع على المصريين الذين صبروا كثيرًا من أجل الحياة الكريمة وسيظل الإرهاب والفساد عدوين حقيقيين وسوف ننتصر عليهما بإذن الله تعالي وذلك بالعمل والكفاح والتضحية وقد وهب شهداء مصر الأبرار بدمائهم لنا الحياة وندعو الله أن يعين قيادتنا السياسية في النهوض بالوطن وتحقيق التنمية في ظل تحديات إقليمية ودولية تعجيزية .