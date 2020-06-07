وليد نجا يكتب: شبكات العنكبوت.. الوجه الآخر للإرهاب

تمثل القوى الناعمة المصرية خط الدفاع الرئيسي في حروب الإرغام والتطويع بالأزمات والإرهاب، فتلك الحروب لا أخلاق فيها ولا قواعد تحكمها تحمل شعارات براقة مثل حقوق الإنسان وغيرها من الشعارات التي أسقطتها أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تعامل بعض الدول الكبري مع كبار السن وحرمانهم من العلاج. وأظهرت تلك الأزمة أن جميع الدول عاجزة عن الدفاع عن مواطنيها، وقد شاهدنا جميعا استخدام مصر جزءا من قوتها الناعمة في فيلم الممر ومسلسل الاختيار الذي شرح بصورة مبسطة وحقيقية ما تتعرض له مصر من مخططات وهجمات إرهابية مخططة وممولة تفوق قدرات بعض الجيوش في المنطقة من خلال التمويل والتسليح والتخطيط .
وكلمة إرهاب في اللغة العربية هي مصدر للفعل الثلاثي "رهب" بمعني خاف وفزع فمضمون الإرهاب هو الإخافة والإفزاع وقد تم تعريفه بواسطة القانون الجنائي بأنه أي عمل أو فعل يُلحق العنف بالأفراد، ويسلب نعمة الأمن والأمان من الحياة المجتمعيّة في بلد ما، وخلق أجواء من التوتر والخوف، ويكون هدفه سياسيًّا والإساءة لطائفة دينيّة معينة، أو يكون الهدف أيديولوجيًّا، ويلحق الضرر بحياة الأفراد، ومنشآتهم وتُعتبر أعمال العنف هذه انتهاكات حربيّة غير مشروعة.
وتفرض هذه الجماعات الإرهابيّة قوانين خاصة بها تكون إجراميّة وتنتهج تكتيكات مماثلة ويتسبب الإرهاب في استشهاد أبناء الوطن من الجيش والشرطة والمواطنين العزل وإتلاف الممتلكات ونشر الخوف والرعب ونشر الفوضي داخل البلاد وتقوم قواتنا المسلحة وظهيرها شعب مصر العظيم بدور بطولي في التصدي لقوي الظلام وبإذن الله النصر حليفنا وقد ذكرت في مقال سابق كيف تم خصخصة الحروب فالإرهاب هو نوع من حروب الوكالة يتم استخدامه ضمن الإستراتيجية الجديده للحروب في المناطق التي تمتلك عقيدة ومصر من الدول التي تمتلك عقيدة قتالية وترابطا بين الشعب والجيش وتعتبر تلك العقيدة سرا من أسرار الله مثلها مثل سر التحنيط وبناء الأهرامات.
وهنا أتحدث عن الوجه الآخر للإرهاب وهو شبكات الشيطان وعمودها الفقري الفساد وهو قيام بعض الأشخاص المنوط بهم القيام بأعمال داخل الجهاز الإداري في الدولة وغيرهم في قطاعات مختلفة بأعمال غير نزيهة لتحقيق مكاسب شخصية وخاصة تمثل إهدار وحقوق الأخرين مثل قبول الرشاوي والهدايا وغيرها ويتسبب ذلك في نشر روح الإحباط وعدم تطبيق القوانين العادلة وقائمة الفساد تضم أعمالا غير أخلاقية مثل الابتزاز والرشوه والمحسوبية والاختلاس وتلك الأفعال تدمر الجبهة الداخلية للمجتمع وتكون سببا في نشر الشائعات والإحباط.
ويمثل الفساد في تكوينه شبكات شيطانية داخل المجتمع مما يؤدي إلي فقدان المواطنين للشعور بالعدالة الاجتماعية والإحساس بالمساواه مما يؤثر علي الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء للدولة المصرية ويعمل علي إضعاف دولة القانون وشرعية النظام السياسي فهناك بعض ضعفاء النفوس الذين يجعلون أنفسهم في خدمة أعداء أوطانهم من أجل بعض المميزات الرخيصة فليس هناك أعز من الوطن عند الإنسان ويعتبر النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو من النظم التي تعتمد علي الشفافية وإرساء دولة القانون مستعينة بظهير شعبي واسع وقد وضعت القياده السياسية المصرية نصب أعينها إرساء دولة القانون وبناء دولة حقيقية ومواجهة المشكلات المجتمعية بالعمل والإنتاج والقانون من خلال مكافحة الفساد بواسطة الجهات الرقابية وتحويل الجهاز الإداري إلي الحوكمة وإبعاد العنصر البشري في التعاملات الخدمية مع المواطنين .
ومازالت الدولة تخطو خطوات كبيرة ضد الفساد لأن الفساد والإهمال هو الوجه الأخر للإرهاب وتعمل مصر علي تفعيل إستراتيجية مقاومة ومكافحة الفساد بحيث لا تقل أهميته عن مكافحة الإرهاب حتي تضمن مصر تحقيق التنمية المستدامة وتشهد مصر مشروعات عملاقة زراعية وصناعية وفي شتي المجالات من أجل تحسين جودة الحياه للمواطنين وقد حققت الجهات الرقابية في مصر تقدما ملحوظا وسقط في قبضة العدالة مسئولون في مواقع مختلفة.
وتعمل القيادة السياسية ومعها الحكومة علي تحقيق التنمية الحقيقية التى تعود بالخير والنفع على المصريين الذين صبروا كثيرًا من أجل الحياة الكريمة وسيظل الإرهاب والفساد عدوين حقيقيين وسوف ننتصر عليهما بإذن الله تعالي وذلك بالعمل والكفاح والتضحية وقد وهب شهداء مصر الأبرار بدمائهم لنا الحياة وندعو الله أن يعين قيادتنا السياسية في النهوض بالوطن وتحقيق التنمية في ظل تحديات إقليمية ودولية تعجيزية .