بنسبة 21.9%.. تراجع أسعار النفط السعودي إلى 40 مليار دولار

تراجعت قيمة صادرات النفط السعودي بنسبة 21.9 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام إلى 40 مليار دولار، بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار.
كما هبطت أسعار خام برنت أكثر من 60 % خلال هذا الربع الذي شهد انتشار جائحة فيروس كورونا بالأضافة إلى حرب الأسعار بين السعودية وروسيا أعقبت انهيار محادثات في مارس بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج.
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وقالت الهيئة العامة للإحصاء يوم الأحد إن انخفاض صادرات النفط هو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 20.7 % في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول.
وأضافت أن الصادرات غير النفطية، بما يشمل الكيماويات والمواد البلاستيكية، تقلصت بنسبة 16.5%.
كانت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية في الربع الأول تليها اليابان والهند، كما كانت الصين المصدر الرئيسي لواردات المملكة.
وسجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار في الربع الأول بسبب تراجع إيرادات النفط بنسبة 24 % إلى 34 مليار دولار.