بنسبة 21.9%.. تراجع أسعار النفط السعودي إلى 40 مليار دولار

النفط السعودي بنسبة 21.9 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام إلى 40 مليار دولار، بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار. تراجعت قيمة صادراتبنسبة 21.9 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام إلى 40 مليار دولار، بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار.





جائحة فيروس كورونا بالأضافة إلى حرب الأسعار بين السعودية وروسيا أعقبت انهيار محادثات في مارس بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج. كما هبطت أسعار خام برنت أكثر من 60 % خلال هذا الربع الذي شهد انتشاربالأضافة إلى حرب الأسعار بين السعودية وروسيا أعقبت انهيار محادثات في مارس بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج.









صادرات النفط هو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 20.7 % في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول. وقالت الهيئة العامة للإحصاء يوم الأحد إن انخفاضهو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 20.7 % في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول.





الصادرات غير النفطية، بما يشمل الكيماويات والمواد البلاستيكية، تقلصت بنسبة 16.5%. وأضافت أن، بما يشمل الكيماويات والمواد البلاستيكية، تقلصت بنسبة 16.5%.





كانت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية في الربع الأول تليها اليابان والهند، كما كانت الصين المصدر الرئيسي لواردات المملكة.





وسجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار في الربع الأول بسبب تراجع إيرادات النفط بنسبة 24 % إلى 34 مليار دولار.



