لمساعدتهم على العمل.. وزيرة الهجرة: فرص استثمارية وقروض ميسرة للعائدين من الخارج.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن جهود الدولة مازالت مستمرة لعودة العالقين المصريين من الخارج وغيرهم من العالقين بسبب أنتهاء فترة اقامتهم، أو مخالفة الأقامة، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء وكلا من وزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران والتضامن والتعليم العالى تعمل على مدار ال24 ساعة لعودة المصريين من الخارج.
وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن حركة الطيران مازالت مستمرة، وهناك تنسيق دائم مع السفارات الخارجية لتنظيم عودة المصريين، لافتة إلى أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن منهم من عاد ومنهم من سيعود.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هناك العديد من المصريين يعودون حاليا من بيروت ولبنان والأردن وألمانيا وغيرهم من الدول، مشيرة إلى أن وزارة الطيران تبذل مجهود كبيرا جدا في تلك الأزمة، كما أن القيادة الرئاسية كلفت اللجنة بسرعة عودة المصريين من الخارج، واللجنة تقوم على تنفيذ هذا التكليف بالفعل.
وأشارت إلى أن الإجراءات الخاصة بتأمين العائدين فى المطارات تتولاها وزارة الصحة، وهي المكلفة بكافة الإجراءات، موضحة أن دور وزارة الهجرة داخل اللجنة يتمثل في نقل كافة الطلبات للمصريين من الخارج لعودتهم، مشددة على أن نجاح الدولة فى استقبال العائدين من الخارج مجهود يضاف إلى جهود الدولة الخاصة بأزمة فيروس كورونا.
وأكدت ان الدولة لا تستطيع أن تحدد عدد المصابيين المصريين بالخارج، موضحة أن كل من يرغب في العودة ويلجأ لنا سنتعامل معه ونساعده، مشددة على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالدولة حتى نجتاز تلك الأزمة.
ولفتت إلى أن مع انتشار أزمة كورونا وعودة العالقين، أطلقت وزارة الهجرة مبادرة تعرف بـ"خلينا سند لبعض بالخارج"، موضحة أن تلك المبادرة تعمل على تعاون المصريين بالخارج، من أجل أنهاء أي أزمة تقابلهم، ووجهت الشكر للأعضاء الجاليات المصرية بالخارج لمساعدتهم.
وأضافت أنه أثناء حضورها اجتماع المجموعةالاقتصادية يوم الخميس الماضي، اقترحت تشكيل لجنة تتضمن كلا من وزارة الهجرة والتخطيط والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، لمساعدة العائدين من الخارج سواء بفرص استثمارية أو قروض، بالإضافة إلى أن اللجنة ستضم مندوبين من منظمات المجتمع المدني.
وقالت إنه يمكن للدولة أن تسستفيد من الأشخاص العائدين من الخارج، وتقديم فرص عمل لهم، لافتة إلى أن وزارة الهجرة بالأشتراك مع وزارة التخطيط قاموا بعمل استمارة باسم "نورت بلدنا" تم توزيعها داخل المدن الجامعية التي تضم العائدين من دول الخليج، وذلك للوقوف على كافة البيانات الخاصة بهم.
وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن حركة الطيران مازالت مستمرة، وهناك تنسيق دائم مع السفارات الخارجية لتنظيم عودة المصريين، لافتة إلى أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن منهم من عاد ومنهم من سيعود.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هناك العديد من المصريين يعودون حاليا من بيروت ولبنان والأردن وألمانيا وغيرهم من الدول، مشيرة إلى أن وزارة الطيران تبذل مجهود كبيرا جدا في تلك الأزمة، كما أن القيادة الرئاسية كلفت اللجنة بسرعة عودة المصريين من الخارج، واللجنة تقوم على تنفيذ هذا التكليف بالفعل.
وأشارت إلى أن الإجراءات الخاصة بتأمين العائدين فى المطارات تتولاها وزارة الصحة، وهي المكلفة بكافة الإجراءات، موضحة أن دور وزارة الهجرة داخل اللجنة يتمثل في نقل كافة الطلبات للمصريين من الخارج لعودتهم، مشددة على أن نجاح الدولة فى استقبال العائدين من الخارج مجهود يضاف إلى جهود الدولة الخاصة بأزمة فيروس كورونا.
وأكدت ان الدولة لا تستطيع أن تحدد عدد المصابيين المصريين بالخارج، موضحة أن كل من يرغب في العودة ويلجأ لنا سنتعامل معه ونساعده، مشددة على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالدولة حتى نجتاز تلك الأزمة.
ولفتت إلى أن مع انتشار أزمة كورونا وعودة العالقين، أطلقت وزارة الهجرة مبادرة تعرف بـ"خلينا سند لبعض بالخارج"، موضحة أن تلك المبادرة تعمل على تعاون المصريين بالخارج، من أجل أنهاء أي أزمة تقابلهم، ووجهت الشكر للأعضاء الجاليات المصرية بالخارج لمساعدتهم.
وأضافت أنه أثناء حضورها اجتماع المجموعةالاقتصادية يوم الخميس الماضي، اقترحت تشكيل لجنة تتضمن كلا من وزارة الهجرة والتخطيط والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، لمساعدة العائدين من الخارج سواء بفرص استثمارية أو قروض، بالإضافة إلى أن اللجنة ستضم مندوبين من منظمات المجتمع المدني.
وقالت إنه يمكن للدولة أن تسستفيد من الأشخاص العائدين من الخارج، وتقديم فرص عمل لهم، لافتة إلى أن وزارة الهجرة بالأشتراك مع وزارة التخطيط قاموا بعمل استمارة باسم "نورت بلدنا" تم توزيعها داخل المدن الجامعية التي تضم العائدين من دول الخليج، وذلك للوقوف على كافة البيانات الخاصة بهم.