السيارات ذاتية القيادة تساهم في تقليل الحوادث

اكدت دراسة حديثة في الولايات المتحدة الامريكية أن السيارات ذاتية القيادة تساهم في المستقبل في الحد من معدلات حوادث السيارات ولكنها لن تستطيع منعها.





كما أشارت الدراسة إلى انه في حين ان السيارات ذاتية القيادة تستطيع في نهاية المطاف تحديد المخاطر كما أنها لن تفقد تركيزها أثناء القيادة او لن تسقط في خطأ القيادة تحت تأثير الخمور إلا أنها ليس بمقدورها منع باقي الاسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث .





وأكدت الدراسة أنه على الرغم من ذلك إلا اننا سنشهاهد بعض الحوادث بالرغم من قدرة السيارات ذاتية القيادة على إبداء رد فعل أسرع من البشر...إلا أن هذه السيارات لن تستطيع دائما القيام برد فعل فوري" للحيلولة دون وقوع الحوادث.





أكد خبراء السلامة على الطرق أن الاخطاء البشرية تتسبب في 94% من إجمالي الحوادث في الولايات المتحدة الامريكية.وأضافت الدراسة أيضا أن هذه النتائح بعد دراسة أكثر من 5 آلاف حادق على الطريق مع تحليل الأسباب التي أدت إلى وقوعها .