أثار الحكيم: نفتقد التوعية الكافية بفيروس كورونا وابنى بخير نتيجة تحليله سلبية





وقالت اثار الحكيم فى تصريح لـ "صدى البلد" : اتصور اننا مازالنا بحاجة الى مزيد من التوعية لوقف خطر هذا الفيروس اللعين.





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واضافت اثار الحكيم : هناك الاحتياطات اللازمة التى اكدت على تنفيذها الدولة ولكن مازالنا نعيش حالة من عدم الوعى لدى المواكن البسيط وهو امر خطير لابد من تداركه.





واضافت : هذا ما حدث ايضا مع ابنى الذى لم يصاب بفيروس كورونا كما نشرت بعض المواقع وانما اصيب اثنين من اصدقائه وهم فى الجونة وللتاكيد قمنا باجراء مسحة كورونا والتحاليل اللازمة وجاءت النتيجة سلبية.





واشارت الى ان التوعية اهم فى المرحلة الحالية وهى التى تساهم بشكل كبير فى وقف انتشار هذا الفيروس.