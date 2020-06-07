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رياضة

طالب باستكمال الدوري .. حمادة صدقي: أرفض منصب الرجل الثاني داخل الأهلي

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:34 م
حمادة صدقي المدير
حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة
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حسام الحارتي

أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لنادي سموحة، أن اغلب أندية الدوري المصري ترغب في إلغاء هذا الموسم والاستعداد للموسم الجديد.


وأضاف حمادة صدقي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه يتابع جميع التدريبات اليومية للاعبي الفريق من أجل الاستعداد لإستئناف النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة المقبلة .


وقال :" استئناف الدوري المصري يحتاج إلي خمسة أسابيع من أجل تأهيل اللاعبين وخوض مباراة ودية قبل الاستئناف بشكل رسمي ".


وأكد حمادة صدقي أنه من مصلحة الكرة المصرية استئناف النشاط الرياضي من جديد على الرغم من تأثر الموسم المقبل في حالة ضغط الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه يجب استكمال الدوري لتحديد البطل والغاء الهبوط هذا الموسم وكافة الأندية تبحث عن مواقفها في ذلك الوقت.


من جهة آخري علق حمادة صدقي على توليه أحد المناصب داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، قائلا:" من الصعب أن أكون رجل ثاني داخل النادي الأهلي ".

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