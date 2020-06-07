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طارق شوقى: تكلفة منظومة الثانوية العامة 1.3 مليار جنيه قبل كورونا.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:38 م
طارق شوقى
طارق شوقى
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تكلفة منظومة الثانوية العامة 1.3 مليار جنيه قبل أزمة كورونا،و600 مليون جنيه زيادة بعدها.

 أشار شوقى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألفا و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات. 

 أضاف شوقي، أنه في حال رغبة أولياء الأمور أو الطلبة تأجيل الامتحان سنتيح لهم الفرصة العام المقبل، مشيرا إلى ان عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، ودخول الطلبة يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طالب وآخر 2 متر مسافة.

 وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه فى حال ما إذا استدعت حالة الطالب خروجه من اللجنة ليتم نقله إلى المستشفى ، فسيتم ذلك بسيارة الإسعاف الموجودة في كنترولات الثانوية العامة ، ويتم اثبات الحالة في تقرير ليحصل الطالب على حق دخول امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى
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