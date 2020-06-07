"التعليم" تسمح بـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الكاملة في هذه الحالات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن هناك حالات محددة يمكن بموجبها للطالب تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الكاملة.









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وقال وزير التربية والتعليم إن هذه الحالات هي :









1- يمكن تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي لفيروس كورونا بأي منطقة.









2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع وجود ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.









وأضاف وزير التربية والتعليم : في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحي" لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقًا للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.









وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.







