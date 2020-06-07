AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"التعليم" تسمح بـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الكاملة في هذه الحالات

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:47 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن هناك حالات محددة يمكن بموجبها للطالب تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الكاملة.




وقال وزير التربية والتعليم إن هذه الحالات هي :


1- يمكن تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي لفيروس كورونا بأي منطقة.


2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع وجود ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.


وأضاف وزير التربية والتعليم : في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحي" لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقًا للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.


وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.


وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليميا (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط https://www.thanaweya.net
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: حالة واحدة تتيح للطلاب تأجيل امتحانهم لـ الدور الثانى بالدرجة الفعلية.. فيديو

التعليم: عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 ورقيا لمن قرر تأجيلها للعام القادم

18 قرارا من وزير التعليم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .. تفاصيل

"تعليم النواب" توضح مزايا قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل وفقا للمواعيد الجديدة

وزير التعليم يعلن عن 18 قرارا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020.. وبرلمانيون: أثلجت صدور أولياء الأمور.. وراعت العامل النفسى للطالب

ترشيحاتنا

إعلامي شهير يعلن إصابته بالسرطان .. ما علاقة صابر الرباعي به ؟

يجب انسحاب المرتزقة فورا.. اليونان تشكر مصر على مبادرة حل الأزمة في ليبيا

الرابع في الطريق.. صفقة جديدة من الأهلي إلى بيراميدز

مظاهرات بريطانيا.. المحتجون يلقون تمثالا من القرن الـ19 في النهر.. فيديو

الممثلة الإباحية مايا خليفة تكشف علاقتها بنجم عالمى من أصول مصرية

بشرة سارة لجماهير الزمالك.. أشرف بن شرقي وأنواجم مستمران مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بـ 6 فيتامينات تقوي المناعة.. طريقة عمل الطحينة

فوق الشجرة.. جميلة عوض تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال

أطعمة تقوي المناعة.. إليك روشتة غذائية للحصول على الزنك وفيتامينات C و D