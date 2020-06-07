سباق تسارع بين M5 كومبيتيشن ومرسيدس AMG E63s.. فيديو

نشرت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو جديد لسباق تسارع مثير بين كلا من بي ام دبليو M3 ومرسيدس AMG C63 ، وكليهما أمثلة رائعة على سيارة السيدان الرياضية الحديثة.

وظهر خلال مقطع الفيديو سباقين بين السيارتين ، السباق الأول كان سباق تسارع من الثبات، ويبدو أن المرسيدس كانت بطيئة في مغادرة خط البداية، وهو ما أعطى الأفضلية للسيارة البافارية والتي حافظت على تفوقها حتى النهاية.

والسباق الثاني هو سباق تسارع من سرعة 48 كلم/سا، ولكن هنا تحظى المرسيدس على بداية أفضل يتم ترجمتها إلى تقدم واضح، ولكن الـ بي ام دبليو تبدأ بعد ذلك في العودة وتتجاوز E63s.

كما ان كل من بي ام دبليو M5 ومرسيدس-AMG E63 هي سيارات عائلية قوية، خصوصًا في نسخة كومبيتيشن وS من كلاهما على الترتيب .

وتأتي مرسيدس بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لترات ينتج 612 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تحتوي M5 على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر يضخ 625 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، ولكن الأخيرة أخف وزنًا حيث تبلغ 1.865 طن، في حين أن الأولى تزن 1.880 طن.

الجدير بالذكر أن المرسيدس تسارعت من 0-100 كلم/سا في 3.25 ثانية، في حين أن بي ام دبليو استغرقت 2.94 ثانية فقط للقيام بذلك، وهذا مثير للإعجاب لسيارة سيدان كبيرة وفاخرة.

كما حققت السيارة البافارية زمن 10.76 ثانية، في حين أن E63s تأتي بعد ذلك بزمن 11.2 ثانية، وبالطبع قد لا تكون النتائج مرضية لمحبي مرسيدس ولكن بكل تأكيد كان من الممتع رؤية السباق، وربما نشاهده مجددًا مع الجيل الجديد من M5 وE63.