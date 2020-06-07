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أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية.. وحرق منزل محافظ النجف.. شاهد

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الأحد، بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية أمام مقر الحكومة المحلية في محافظة النجف جنوب بغداد، للمطالبة بإقالة المحافظ والكشف عن قتلة المتظاهرين.


وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن محتجين أضرموا النيران في منزل محافظ النجف لؤي الياسري، مشيرةً إلى إصابة عدد من أفراد قوات الأمن بعد المواجهات قرب منزل المحافظ.


وانطلقت المظاهرات من ساحة الاعتصام إلى ديوان المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه ومدراء الدوائر، وطوق المتظاهرون دار الضيافة في المدينة وشهد المدخل الرئيسي لمقر المحافظ تدافعًا بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.


من جانب آخر، دعت قوات الشرطة العراقية المتظاهرين إلى ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتوفير الأجواء الآمنة للتظاهر.


ويطالب المتظاهرون بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري وإحالة المتورطين بقتل المتظاهرين العراقيين إلى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم وتحسين الخدمات .

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