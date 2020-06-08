AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة خليل: الأهلي تسبب في إلغاء الدوري 3 مرات وانعدام الثقة سبب تراجع الإسماعيلي | حوار

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:58 ص
أسامة خليل قائد الإسماعيلي
أسامة خليل قائد الإسماعيلي السابق
Advertisements
حسام الحارتي

موهبة مصرية لفت الأنظار إليه خلال تواجده داخل الملاعب فهو أحد أهم لاعبي نادي الإسماعيلي واستطاع أن يحقق لقب الدوري الممتاز موسم "1975-76"، بعد إحراز 18 هدفا .. 

موقع صدي البلد التقى أسامة خليل الهداف التاريخي لفريق الإسماعيلي وقائد منتخب مصر السابق والفائز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز في موسم 1975–76 بعد أن أحرز 18 هدفًا .. 


والى نص الحوار :-

هل يتم إلغاء الموسم الحالي أو استئنافه؟ 

أؤيد قرار إلغاء الدوري المصري لهذا الموسم بسبب الظروف الطارئة التي يتعرض لها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وفي حالة عودة النشاط يجب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية.


هل تتمكن الأندية من تحمل تكاليف استئناف الدوري لهذا الموسم؟


الأندية غير قادرة على استئناف الدوري لهذا الموسم بسبب التكلفة المادية لإتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإحترازية وصحة المواطن قبل كل شيء ".


هل الدولة قادرة على إستئناف الدوري ؟


قرارات الدولة تكون سياسية أو اقتصادية ومن الصعب تطبيق كافة الإجراءات في حالة عودة النشاط نظرا للعامل المادي، والدولة تبحث عن صحة المواطن في المقام الأول والقرار الأول والأخير بيد المسئولين ولا يستطيع أحد إقناع الدولة بقرار معين.


في حالة إلغاء الدوري .. هل يتم تحديد بطل لهذا الموسم كما يطالب الأهلي؟


من الصعب تحديد بطل هذا الموسم في حالة إلغاء الدوري ومطالبة الأهلي غير قانونية فالاهلى تسبب في إلغاء الدوري من قبل ثلاث مرات ولم يتحدث أحد عن بطل الدوري في ذلك الوقت.


وتساءل كيف يتم تتويج الأهلي بلقب الدوري ولم تتطبق شروط المسابقة كاملة ".


تعليقك على تعامل الأهلي مع رموز الفريق وطريقة رحيلهم؟


رحيل اللاعبين من النادي الأهلي وطريقة التعامل مع اللاعبين ملف خاص وداخلي ولا يستطيع أحد التدخل ولكن يظل الأهلي هو النادي الوحيد الذي يستطيع الإستفادة من الأزمات التي تحدث.


بصفتك أحد رموز نادي الإسماعيلي .. ما تعليقك على تراجع النادي خلال الفترة الماضية؟


انعدام الثقة بين اللاعبين ومجلس إدارة نادي الإسماعيلي  سبب التراجع خلال الفترة الماضية والحالية ولايوجد لاعبون على مستوي داخل الفريق في الوقت الحالي ،ومجلس الإدارة يعتمد على بيع أفضل اللاعبين وعدم التعاقد مع آخرين بنفس المستوي والإمكانيات .


من وجهة نظرك المدير الفني الأجنبي الأفضل لقيادة الإسماعيلي أم المصري ؟


المدير الفني الأجنبي هو الأفضل لقيادة الإسماعيلي والأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك نظرا لضغط الجماهير على الرغم من تواجد مدربين مصريين على أعلي مستوي ولكن لم تستطيع التعامل مع الضغط الجماهيري ".


ما تقييمك للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني؟ 


اللجنة الخماسية استطاعت إدارة الملفات الرياضية بحرفية ولكن التعامل مع الجمعية العمومية يجب أن يتم بطريقة احترافية


هل تؤيد استمرار اللجنة الخماسية؟


بالطبع أؤيد التمديد للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لمدة عام آخر والحديث عن الانتخابات في الوقت الحالي أمر غير مهم لعدم وجود رؤية واضحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفيظ دراجي في حوار لـ صدى البلد: يجب أن تعود الدوريات بتلك الشروط.. البعض يدعي تراجع أداء صلاح بسبب بطولة إفريقيا.. وأنصح محرز بالرحيل عن السيتي

رئيس الاتحاد السكندري: 13 ناديا ترغب في إلغاء الدوري

اضطراب في الوسط الرياضي.. الدوري المصري بين تأييد العودة وإلغاء المسابقة.. تفاصيل

أنا الكابتن«4».. محمد حليم قائد حرس الحدود التاريخي يكشف كواليس خماسية الزمالك التاريخية ورحلة الرعب في نيجيريا

نجم الإسماعيلي السابق يكشف عن رأيه في عودة الدوري وسر تمسك الأهلي باستئنافه ..فيديو

أسامة خليل: أؤيد تتويج الأهلي بالدوري وإلغاء الموسم ..فيديو

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيل نجيب الريحاني .. تزوج مرتين ورثى نفسه قبل وفاته

أخبار التوك شو.. ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بكورونا.. والصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين

الجيش الليبي يعلن تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لحكومة الوفاق

انطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية لجسم مضاد محايد ضد كورونا في الصين

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8-6-2020

بملابس رياضية.. سارة نخلة تثير الجدل عبر إنستجرام

AdvertisementS

مرتضى منصور يكشف السبب وراء تسريب عقود لاعبي الزمالك

أسامة خليل: الأهلي تسبب في إلغاء الدوري 3 مرات وانعدام الثقة سبب تراجع الإسماعيلي | حوار

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة .. الزمالك يتلقى ضربة موجعة بسبب النقاز

المقاصة يؤمّن موقفه من رحيل أحمد عادل عبدالمنعم فى الصيف

أدافع عن جميع المقهورين.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

كلام من قلبي.. خالد الغندور يدعو لنبذ التعصب بين الأهلي والزمالك

رونالدو لا يهدأ.. زيادة في الكتلة العضلية والسرعة أثناء فترة التوقف

الزمالك يستبعد فكرة ضم كينو بسبب راتبه الخيالي

صفقة حمراء جديدة.. الأهلى يضم محسن رمضان نجم منتخب مصر لليد

بعد طلب فايلر.. 5 أسباب تجعل توقع الأهلي مع الأوروجوياني سيرينو مستحيلا

لمغالاته في مطالبه المالية.. الهلال السعودي يبحث عن بديل للبرازيلي كارلوس إدواردو

جاريدو يعد رئيس الوداد البيضاوي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف فى زمن كورونا.. جلسة تصوير لعروسين بـ أقنعة الغاز.. شاهد

دراسة أمريكية: استخدام المطهرات بطريقة خاطئة أخطر من فيروس كورونا

موقف إنساني فى بريطانيا.. سيدة تعد 4500 وجبة لمساعدة المحتاجين خلال أزمة كورونا