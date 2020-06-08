أسامة خليل: الأهلي تسبب في إلغاء الدوري 3 مرات وانعدام الثقة سبب تراجع الإسماعيلي | حوار

موهبة مصرية لفت الأنظار إليه خلال تواجده داخل الملاعب فهو أحد أهم لاعبي نادي الإسماعيلي واستطاع أن يحقق لقب الدوري الممتاز موسم "1975-76"، بعد إحراز 18 هدفا ..

موقع صدي البلد التقى أسامة خليل الهداف التاريخي لفريق الإسماعيلي وقائد منتخب مصر السابق والفائز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز في موسم 1975–76 بعد أن أحرز 18 هدفًا ..





والى نص الحوار :-

هل يتم إلغاء الموسم الحالي أو استئنافه؟

أؤيد قرار إلغاء الدوري المصري لهذا الموسم بسبب الظروف الطارئة التي يتعرض لها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وفي حالة عودة النشاط يجب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية.

هل تتمكن الأندية من تحمل تكاليف استئناف الدوري لهذا الموسم؟

الأندية غير قادرة على استئناف الدوري لهذا الموسم بسبب التكلفة المادية لإتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإحترازية وصحة المواطن قبل كل شيء ".





هل الدولة قادرة على إستئناف الدوري ؟

قرارات الدولة تكون سياسية أو اقتصادية ومن الصعب تطبيق كافة الإجراءات في حالة عودة النشاط نظرا للعامل المادي، والدولة تبحث عن صحة المواطن في المقام الأول والقرار الأول والأخير بيد المسئولين ولا يستطيع أحد إقناع الدولة بقرار معين.





في حالة إلغاء الدوري .. هل يتم تحديد بطل لهذا الموسم كما يطالب الأهلي؟

من الصعب تحديد بطل هذا الموسم في حالة إلغاء الدوري ومطالبة الأهلي غير قانونية فالاهلى تسبب في إلغاء الدوري من قبل ثلاث مرات ولم يتحدث أحد عن بطل الدوري في ذلك الوقت.

وتساءل كيف يتم تتويج الأهلي بلقب الدوري ولم تتطبق شروط المسابقة كاملة ".

تعليقك على تعامل الأهلي مع رموز الفريق وطريقة رحيلهم؟

رحيل اللاعبين من النادي الأهلي وطريقة التعامل مع اللاعبين ملف خاص وداخلي ولا يستطيع أحد التدخل ولكن يظل الأهلي هو النادي الوحيد الذي يستطيع الإستفادة من الأزمات التي تحدث.

بصفتك أحد رموز نادي الإسماعيلي .. ما تعليقك على تراجع النادي خلال الفترة الماضية؟

انعدام الثقة بين اللاعبين ومجلس إدارة نادي الإسماعيلي سبب التراجع خلال الفترة الماضية والحالية ولايوجد لاعبون على مستوي داخل الفريق في الوقت الحالي ،ومجلس الإدارة يعتمد على بيع أفضل اللاعبين وعدم التعاقد مع آخرين بنفس المستوي والإمكانيات .

من وجهة نظرك المدير الفني الأجنبي الأفضل لقيادة الإسماعيلي أم المصري ؟

المدير الفني الأجنبي هو الأفضل لقيادة الإسماعيلي والأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك نظرا لضغط الجماهير على الرغم من تواجد مدربين مصريين على أعلي مستوي ولكن لم تستطيع التعامل مع الضغط الجماهيري ".

ما تقييمك للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني؟

اللجنة الخماسية استطاعت إدارة الملفات الرياضية بحرفية ولكن التعامل مع الجمعية العمومية يجب أن يتم بطريقة احترافية





هل تؤيد استمرار اللجنة الخماسية؟

بالطبع أؤيد التمديد للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لمدة عام آخر والحديث عن الانتخابات في الوقت الحالي أمر غير مهم لعدم وجود رؤية واضحة.