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مفاجأة عن أسباب زيادة الإصابات بكورونا تكشفها جيهان العسل.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:06 م
الصحة
الصحة
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عادل نصار
كشفت الدكتورة جيهان العسل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية، أسباب تصاعد أعداد المصابين بكورونا.

وقالت العسل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن هذه الأرقام انعكاس لسلوك المصريين وعدم الالتزام وخاصة في أخر شهر رمضان المبارك، مضيفا أن :"كل لما تلتزم الأرقام ستقل وعدم الالتزام يعني العكس".

وأضافت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن :"حكاية الذروة صعب تحديدها لما أعداد الإصابات تستقر"، لافتة إلى أن العلاج بـ بلازمة المتعافين له مضاعفات ودواعي وموانع استعمال.

وتابعت الطبيبة، أنه :"لا ننظر له انه الفانوس السحري لحل أزمة كورونا في مصر، ومش كل مرضى كورونا يقدروا يستخدموه، وله شروط أخذه من المتعافين ولمن يحقن به".

وأكدت الدكتورة جيهان العسل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية، أنه ليس كل مرضى كورونا لديهم مشكلة في التنفس وهناك مرضى ليس لديهم أعراض في جسمهم.

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