الدولة وعدتني بالسفر للخارج لعلاج فقدان البصر.. الطبيب محمود سامى يتحدث عن آخر تطورات حالته الصحية وتأثيرات فيروس كورونا

نشر الطبيب الملقب بال"بطل" محمود سامي الذي فقد بصره اثناء عمله في محاربة فيروس كورونا المستجد فيديو جديد له عير حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال خاصية اللايف.





ويظهر في الفيديو الطبيب أثناء توضيحه أنه خضع لـ 6 جلسات فصل بلازما، وانه خضع اليوم للجلسة الـ10 للأكسجين تحت ضغط بالمستشفى الجوى.

وقال الطبيب: احيانا بشوف فلاشات أو أشباح كرتونية مالهاش أساس من الوجود، لكنها أشياء فى خيالى فقط، وفوجئت أن البعض يهنئنى ويباركلى على عودة بصرى، ورغم إنى أتمنى عودة بصرى مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث، لأن الاستجابة للأدوية والجلسات تأخذ من أسابيع إلى شهور.





واضاف : "انا طالع فى الفيديو ده علشان أقولكم علي حاجتين او حاجة ماتشيروش أخبار مش صحيحة، والشىء التانى إن محبتكم وصلتنى وهى ديه الحاجة اللى بتخلينى كويس.. تعليقاتكم على كل شىء ورسائلكم.. كل هذه الأشياء ترفع من روحى المعنوية.. والناس بتقولى مجهودك ماضعش ع الفاضى.. وطول عمرى كده.. أنا شايف إن اللى أنا عملته هو الطبيعى ومافيهوش أى ادعاء للبطولة أو الشرف.. والمفروض يكون فى ناس كتير زيى".





وطمأن محمود المتابعين بانه يمكن اي يخرج الان ويتلقي العلاج بمنزله، قائلا: ""ممكن أخرج أقعد فى البيت وأتابع كل أسبوع مرة هنا للعلاج .. هكمل بأقراص مهدئات ومسكنات وحوالى 30 أو 40 قرصا.. وعلاج للسكر والضغط .. وباخد إنسلوين علشان نسبة السكر والعصب البصرى مايتأثرش بزيادة .. وممكن أجى كل أسبوع أعمل متابعة لحد ما يحصل استجابة وتحسن أو نشوف علاج بالخارج وراسلنا لناس كتيرة فى ألمانيا وهولندا وأمريكا .. ولو مش هينفع هنا هيكون العلاج فى الخارج .. والرئاسة ومجلس الوزراء مشكورين دعمونى وقالولى إحنا هنقف معاك للنهاية والعلاج فى الخارج متاح أول ما يكون فى حركة طيران".





وقال ان اكبر المشاكل التي تواجهه هي : انه ساعات يحدث نوبات فزع وألم وان الموضوع غير مقتصر على فقدان البصر فقط لكن آلام فى كل عضلة فى جسمى وان الاستشارى دائما ما يعطي ادوية لتخفيف تلك الألم لأنه احيانا اكون عصبي وبتخانق .. وتلك هى أكبر المشاكل التي تواجهنى".