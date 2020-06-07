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فن

عايز ألعب كورة فى ألميريا.. هاني شاكر يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:31 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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آيه عاطف
وجه الفنان هاني شاكر، رسالة للمستشار تركي الشيخ، من خلال حسابه الرسمي على "أنستجرام" بعدما نشر تركي، صورة قديمة لـ هاني شاكر في زيارة ل نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م.

وقال هاني شاكر، :"الصديق العزيز #تركي_آل_الشيخ الصوره الجميله اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مره اخري".

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وتابع قائلًا :"ان شاء الله قريبا اكون بالعب في صفوق فريق الميريا عشان اكون مع حبيبي ابو ناصر واتطمن طلباتي الماديه حتكون معقوله قوي".

وكان تركي الشيخ، قد علق على الصورة  قائلًا: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة ل نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق ... وصلت لي من صديق عزيز ... تحية ل النقيب الفنان الكبير هاني شاكر".

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