السودان يرحب بتشكيل بعثة سياسية لدعم المرحلة الانتقالية

رحب السودان، اليوم الأحد، بإجماع مجلس الأمن الدولي على القرارين المتعلقين بتشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية، وتمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور.









وقال مجلس الأمن والدفاع السوداني في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "القراران يأتيان استجابة للطلب الذي قدمته الخرطوم في 27 فبراير الماضي، ويسهمان في دعم واستقرار الفترة الانتقالية، وعودة السودان للأسرة الدولية مع التأكيد الوارد في القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة".









وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، حسن شيخ إدريس: "أبدى مجلس الأمن والدفاع بعض التحفظات على القرارين، وأكد على الاستمرار في العمل المشترك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ماورد في خطاب طلب السودان وحقوقه في الحصول على الدعم الفني المطلوب والمحافظة على أمن وسيادة السودان".









وتم تحديد أربعة أهداف استراتيجية للبعثة وهي دعم التحول الديمقراطي، ودعم عملية السلام السودانية الداخلية، وزيادة استقرار منطقة دارفور، والمساعدة في تعبئة المساعدات الدولية للسودان.



