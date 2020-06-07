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محافظات

بين "الغربية" و"الشباب".. بروتوكول حق انتفاع بالضلع الشرقى لاستاد طنطا.. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:32 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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أحمد على

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وشركة استادات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، ومحمد كامل على الدين العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة الاستادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية .

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أوضح محافظ الغربية ، انه تم التعاقد مع الشركة عن طريق الترخيص بحق الانتفاع للضلع الشرقي لاستاد طنطا الرياضي والمطل علي كورنيش ترعة القاصد .

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة علي تعظيم هذه الاصول ورفع كفاءاتها وتطوير وادارة المنشأت المملوكة لها .

واشار الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، أنه تم توقيع التعاقد مع الشركة للقيام بهذه الاعمال عن طريق الترخيص للشركة بحق الانتفاع للضلع الشرقي لاستاد طنطا الرياضي بكافة ملحقاته ومحتوياته مقابل 91 مليون و 884 الف جنيه.


من ناحية أخري كما تفقد نائب محافظ الغربية الشارع المؤدي إلى كنيسة السيده العذراء والشهيد ابانوب بمدينه سمنود .

كما وجه رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع وإزالة كافة العقبات والعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.

يذكر أن العائلة المقدسة قد مكثت فى مدينة سمنود بموقع كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب لمدة 17 يوما وهى ضمن مسار العائلة المقدسة، كما تعد الكنيسة مزار سياحى يتوافد عليه الزوار من جميع دول العالم.

بين "الغربية" و"الشباب".. بروتوكول حق انتفاع بالضلع الشرقى لاستاد طنطا.. صور
بين "الغربية" و"الشباب".. بروتوكول حق انتفاع بالضلع الشرقى لاستاد طنطا.. صور
بين "الغربية" و"الشباب".. بروتوكول حق انتفاع بالضلع الشرقى لاستاد طنطا.. صور
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