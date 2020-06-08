AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تبدأ استعدادات تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:02 ص
التربية و التعليم
التربية و التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تجهيز الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة وحمايتها من انتشار فيروس كورونا.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية إلى المديريات، أكدت فيها أنه سيتم تركيب بوابات تعقيم للجان سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى المديريات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توفير مدرسة مناسبة بكل ادارة تعليمية تابعة للمديرية لتكون مقرا لتخزين بوابات التعقيم الخاصة بلجان تلك الادارة لحين الانتهاء من تركيب بوابات جميع اللجان وفق الخطة الموضوعة بمعرفة وزارة الانتاج الحربي.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يشترط أن تكون مساحة المدرسة كافية للتخزين ، وأن تتوسط جميع لجان الادارة لسهولة النقل من وإلى جميع اللجان المقرر تركيب تلك البوابات بها .

ونبهت وزارة التربية والتعليم على مديري الادارات التعليمية بضرورة التعون التام والمطلق لتنفيذ تلك المنظومة الصحية ، كما يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة لفحص واستلام واضافة تلك البوابات واعتماد النماذج اللازمة لذلك بخاتم شعار الجمهورية ويسلم لمندوب وزارة الإنتاج الحربي. 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب املقرر أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 652 ألف و289 طالب/طالبة ، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية.

وسوف يتم توزيع 33 مليون كمامة على كل الطلاب والعاملين في اللجان  ، كما سيتم توزيع 7 ملايين جوانتي للمراقبين والموظفين ، واكياس بلاستيكية لتغطية الاحذية لجميع الطلاب والعاملين ، وسيتم توفير تهوية جيدة – مسافة امنة – تعقيم مستمر – اشراف طبي بلجان امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الصحة

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعدل تكون المواعيد كالتالي :

الاحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الاحد 13 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية

الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: كمامات لطلاب الثانوية العامة وبوابات تعقيم للجان والكنترولات

وزير التعليم: توزيع كمامة وغطاء قدم يوميا على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد إعلان الوزير عقدها في موعدها

وزير التعليم لـ«صدى البلد»: الدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. لا تصدقوا الشائعات

وزير التعليم: مؤتمر صحفي للكشف عن آليات عقد امتحانات الثانوية العامة .. اليوم

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بعد أسبوعين و"مفيش تأجيل".. كان يمكننا عقدها في 5 أيام فقط لكن الطلاب "عايزينها في شهر".. واختبار إضافي بعد الدور الثاني لطلاب حجر كورونا الراسبين

ترشيحاتنا

علاج الأجسام المضادة يقترب من تحقيق طفرة في شفاء مرضى كورونا

33 مليون كمامة و7 ملايين جوانتي .. تفاصيل إجراءات عقد أول امتحانات ثانوية عامة في زمن كورونا

الرابع في الطريق.. صفقة جديدة من الأهلي إلى بيراميدز

لو بتحلق دقنك في البيت.. 5 أخطاء عليك تجنبها

كاش مايوه .. نسرين طافش تستعرض أنوثتها بإطلالة مثيرة للجدل

نشرة السوشيال ميديا.. أول ظهور لـ علي ابن محمد رمضان بعد تعرضه للتنمر.. وآسر ياسين يغازل زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشفها حقيقة إصابتها بـ كورونا.. 10 صور لـ ريهام حجاج مثيرة

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل

دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على صحة الرجال