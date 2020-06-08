التعليم تبدأ استعدادات تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تجهيز الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة وحمايتها من انتشار فيروس كورونا.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية إلى المديريات، أكدت فيها أنه سيتم تركيب بوابات تعقيم للجان سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى المديريات.
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توفير مدرسة مناسبة بكل ادارة تعليمية تابعة للمديرية لتكون مقرا لتخزين بوابات التعقيم الخاصة بلجان تلك الادارة لحين الانتهاء من تركيب بوابات جميع اللجان وفق الخطة الموضوعة بمعرفة وزارة الانتاج الحربي.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يشترط أن تكون مساحة المدرسة كافية للتخزين ، وأن تتوسط جميع لجان الادارة لسهولة النقل من وإلى جميع اللجان المقرر تركيب تلك البوابات بها .
ونبهت وزارة التربية والتعليم على مديري الادارات التعليمية بضرورة التعون التام والمطلق لتنفيذ تلك المنظومة الصحية ، كما يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة لفحص واستلام واضافة تلك البوابات واعتماد النماذج اللازمة لذلك بخاتم شعار الجمهورية ويسلم لمندوب وزارة الإنتاج الحربي.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب املقرر أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 652 ألف و289 طالب/طالبة ، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية.
و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعدل تكون المواعيد كالتالي :
الاحد 21 يونيو : اللغة العربية
الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو : الديناميكا
الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ
الاحد 13 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية
الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية