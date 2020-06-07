زي أشهر الشيفات .. 8 أطعمة تقديمها في شكل لولبي في مختلف الأطباق

في ظل انتشار فيروس كورونا وإتاحة الفرصة لعدد كبير من الناس المكوث وقتا أطول فى المنزل وجدا كثيرون رغبة فى تعلم فنون الطهى وتقديم الأطباق الشهية مثل المطاعم.





ومن أهم الأشياء التى يحرص عليها خبراء الطهى فى أكبر المطاعم هى فن البريزنتيشن أو التقديم فجودة الطبق لاتتوقف على مذاقه الجيد فقط بل جماله وجاذبيته.

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ومن اهم الأشياء التى تجعل شكل الاطباق لذيذ وفي نفس الوقت يمكن تنفذيها بسهولة هى تقطيع أنواع معينة من الأطعمة بشكل حلزونى أو لولبي .





وعرض موقع " everydayhealth" ابرز الاطعمة التى يمكن تقديمها بهذه الطريقة وترضى مختلف الأذواق ، وهى :

- البنجر يجب تقشيرة قبل تقطيعه ويمكن تقديمه مسلوق أو طازج .

- التفاح أوالكمثرى أو اى نوع فاكهة بها قدر من الصلابة .

- الفلفل الرومى والألوان يمكن تزيين اطباق متعددة به

- الفجل يمكن تقديمه فى النواع السلطات المختلفة

ويتم تقطيع هذه الخضروات بشكل حلزونى من خلال استخدام الات التقطيع الحلزونى المتداولة فى الاسواق لأن يصعب على غير المحترفين تنفيذها بدون هذه الات.



