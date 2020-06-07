بنك القاهرة: 5 ملايين مشترك في محفظة الهاتف المحمول بالقطاع المصرفي.. فيديو

قال طارق فايد ، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن كل الخدمات الرقمية تؤدي إلى تخفيض التكاليف، مشيرًا إلى أن البنك المركزى كان حريصًا على تزويد المدفوعات الرقمية من خلال بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول وتزويد نقاط القبول من خلال رمز الاستجابة السريع.





أضاف « فايد »، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 5 ملايين مشترك فى محفظة الهاتف المحمول في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البنك المركزى طرح مبادرات لزيادة النقاط الإيجابية للمدفوعات الرقمية بشكل كبير.





وتابع: "البنك المركزى طرح مبادرة لزيادة ماكينات dus اكثر من 100 ألف ماكينة وذلك من خلال تمويلها من البنك المركزى من خلال حافز"، منوهًا بأن البنك المركزى كان حريصًا على توسيع نطاق الشمول المالي لمنع التكدسات فى الشوارع، موضحًا أن البنك سيطرحها فى أماكن جديدة خاصة فى المحافظات ولتساعد على انتشار الخدمات الرقمية بشكل جيد.





وأشار إلى أن هناك منتخات وخدمات رقمية تتيح سهولة الاستخدام، لافتًا إلى أن فيروس كورونا سيساعد بشكل كبير على صحة وسلامة المواطنين من خلال خدمات أكثر سهولة ويسرا؛ خاصة وأن هذه الخدمات الرقمية منخفضة التكلفة.







