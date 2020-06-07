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محمد أبو العينين في البرلمان: لا نريد قانونا سيئ السمعة لشركات قطاع الأعمال.. ونبحث عن فلسفة جديدة لجذب المستثمرين.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:30 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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أسامة علي

عرض الإعلامى أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبوالعينين فى مجلس النواب بشأن تعديل قانون شركات قطاع الأعمال.


وقال محمد أبو العينين، في الفيديو الذي عرضه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، "لا أريد أن يكون القانون سيئ السمعة بالنسبة للعمال، ويجب أن يكون به إقناع لأهمية هذا القانون وفلسفته".


وتابع ابو العينين "أعجبت بفكر القانون عند الاطلاع عليه"، مضيفا "الشعب صاحب المال المهدر، والمال المهدر استمر فى النزيف، وبعض الشركات خسرت رأس مالها 3 مرات".


وأوضح النائب محمد ابو العينين "بنتكلم عن فلسفة جديدة لتساعد على التمويل الذاتى لاستقطاب التكنولوجيا، لنستطيع الحديث عن الإدارة والحوكمة، بهدف جذب المستثمرين لضخ الأموال والخبرة والتكنولوجيا التى تجدد نشاط الشركات الخاص".


وأكد ابو العينين، أن القانون سوف يسعد العمال، وسيسجل له التاريخ أنه تسبب فى نقلة نوعية فى تاريخ الصناعة والاستثمار لقطاع الأعمال.


وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى ضرورة دعم قطاع الأعمال وتقويته، لافتا إلى جائحة كورونا ستغير معالم الدنيا، ولن يكون هناك بقاء إلا للأقوى تكنولوجيًّا.


وطالب أبو العينين "الشعب بأن يشعر أن ماله محفوظ، وبيكبر بـ عقلية تديره".

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