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توك شو

مع الاحتفاظ بالرقم .. قرار تغيير شريحة الموبايل يتوقف على نقل المواطن لشركة أخرى .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:42 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القرار الذى صدر اليوم بخصوص تغيير شركة خط الموبايل يتوقف على امكانية نقل المواطن من شركة الى شركة اخرى مع الاحتفاظ برقمة .

واضاف عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أنه في كثير من الاحيان يكون هناك مواطنيين غير راضين عن الخدمة التي تقدمها شركة الموبايل وما يربطة بها هو رقم الهاتف وهذا ما يعيقة في النقل .

واوضح  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن امكانية نقله الي شركة اخرى كانت متاحة ولكن كانت إجراءاتها معقدة وصعبة وتستلزم موافقة الشركة المتروكة، متابعا: أنه الان يمكن لاى مواطن ان يذهب الي الشركة التي يرغب في التعاون معها ويقوم بتقديم طلب ويتم تحويلة خلال 24 ساعة .

واكمل : أن الشركتين ملزمين بتقديم الخدمة له من الشركة الجديدة بالاضافة الي انه لا يمكنة التحويل الا اذا قام بسداد اَخر فاتورة تركها قبل التحويل .

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