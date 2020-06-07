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رياضة

المصري: ملف التوأم لم يغلق.. ونطالب بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:50 م
حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
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حسام الحارتي

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي إنه يأمل في إنهاء أزمة الثنائي "حسام وإبراهيم حسن"، بصفة ودية دون افتعال أزمات .


وأضاف محمد الخولي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن ملف التوأم حسام وإبراهيم حسن لم يغلق حتى الآن، متابعا:" تربطنا علاقة قوية بالتوأم ولكن مصلحة النادي فوق كل اعتبار ".


وتابع:"من حق التوأم مطالبة النادي المصري بمستحقات مالية والمستندات تؤكد أحقيتنا في الحصول على مقدم شهرين من عقد التوأم ".


وأوضح الخولي أن أزمة النادي المصري مع التوأم" حسام وإبراهيم حسن أصبحت بين أيدي القضاء المصري في الوقت الحالي .


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وأشار إلي مطالبة 70 % من أعضاء الجمعية العمومية بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4سنوات .


وأتم:" الأفضل في ذلك الوقت إلغاء الدوري الممتاز لهذا الموسم. واستكمال الموسم أمر في غاية الصعوبة".



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