زوجان يتبرعان بمنزل مكون من 5 طوابق لتحويله إلى عزل صحي لمصابى كورونا في المحلة.. تفاصيل

شهدت قرية منشأة الأمراء بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية تبرع سيدة تدعي "هناء عبد الحليم " فى العقد السادس من عمرها وزوجها المرافق لها بمنزل سكني مكون من 5 طوابق بتحويله إلي مقر الحجر الصحي للمصابين بعدوي فيروس "كورونا ".





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وقالت "عبد الحليم " أن هذه المبادرة الإنسانيه جاءت عقب تعرضها للإصابة بعدوي "كوفيد 19 " فضلا عن تسبب الإختلاط فى اصابة زوجها وأطفالها الثلاثة، مشيرة الى أنها تقدر المعاناة التى تمر بها الحالات المصابة، وشعورهم بالألم، واحتياجهم إلى أماكن مجهزة لرعايتهم الصحية، وليس من باب التفاخر ولكنه ابتغاء وجه الله حتى يرفع البلاء.





وكشفت السيدة المتبرعة أن المنزل مساحته كبيرة ويتسع لوضع عدد كبير من الأسّرة ،فهو مكون من ٥ طوابق وتعيش مع أسرتها فى الطابق الأول فقط بشكل غير منتظم لكون محل إقامتها فى محافظة القاهرة، لكنه غير مجهز ويحتاج لتدخل فاعلى الخير لتحويله إلى مقر عزل للحالات المصابة بفيروس كرونا، لخدمة لأهالى القرية والقرى المجاورة، لافتة أنها تحاول التواصل مع مديرية الصحة لتقديم طلب التبرع ولكنها فشلت.





وكشفت أنها عرضت فكرة التبرع بالمنزل لإحدى الجمعيات الخيرية لأقامة مستشفى خيرى للفقراء، ولكن لم تلق اهتمام من المسئولين ما جعلها تتوقف عن التنفيذ، لافتة أنها عرضت الفكرة على أهل القرية ورحبوا بها جميعا قائلة : " أنا عاوزة افرح أهل بلدى عشان أنا حاسة بمعاناة المصابين".





وأكدت أن الثقافة الصحية للمواطنين بالقرى تكاد تكون منعدمة وهذا تسبب فى مشاكل كبيرة، وارتفعت نسبة الإصابات ما جعلها تُقدم على تلك المبادرة مساهمة فى الظروف الأقتصادية التى تمر بها الدولة نتيجة الوباء العالمي خلال الفترة المقبلة.