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استشاري بمستشفى سانت جورج: بروتوكولات العلاج متغيرة.. وهذا شيء طبيعي لأن فيروس كورونا مستجد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:59 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور رفيق  بدير، استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى سانت جورج بلندن، إن الأوضاع في بريطانيا تحسنت كثيرًا حاليًا مقارنة بالشهر ونصف السابقة، حيث إن الوضع الوبائي كان خطيرًا في بريطانيا خاصة في لندن، ومع مرور الوقت تحسنت الأمور.

وأضاف "بدير"، في حوار عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي"، "صحيح الوضع لسه مرجعش طبيبعي زي الأول لكن نشهد تراجعًا في الضغط على المستشفيات"، مشيرًا إلى أن تجربة لندن اعتمدت على المستشفيات العامة في فحواها، ومع تصاعد الأحداث والإصابات وتفاقم الوضع الوبائي، وتمت استعارة الدولة للمستشفيات الخاصة عبر التعاقد بين الدولة وكافة المستشفيات الخاصة، وأصبحت تابعة لها لمواجهة الضغط على النظام الصحي لزيادة الطاقة الاستعابية.

وحول برتوكولات العلاج المتبعة ومدى اختلافها بين دول العالم، قال "تحدث اختلافات نسبية، وهذا شيء طبيعي لأنه فيروس "مستجد"، كما تحدث تغيرات مع زيادة المعرفة ومع زيادة الأبحاث تتغير البروتوكولات".

ونوه بأن الإصابات الطفيفة التي شهدتها لندن خلال الأشهر الماضية لم تتلقَ علاجا من الأساس، وتم الاكتفاء بعزل المرضى في منازلهم تجنبًا لنشر العدوى  والعلاج فقط عبر خافض للحرارة أو شرب الوسائل منعًا للجفاف مع المتابعة المستمرة منعًا لتصاعد حدة الأعراض مما قد يستدعي الحجز في المستشفى.
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