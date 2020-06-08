لطلاب زراعة عين شمس من رفعوا أبحاثهم عن طريق الخطأ.. اتبعوا الخطوات

أعنلت كلية زراعة جامعة عين شمس يجب على جميع الطلاب الذين قاموا برفع ابحاث عن طريق الخطأ كما فى الحالات التالية:





- رفع مادة فى منصة مادة أخرى.

- رفع مادة فى منصتها الصحيحة و لكن صفحة الغلاف البحثى تحمل بيانات خاطئة.

- رفع مادة فى منصتها الصحيحة باستخدام حساب غير صحيح.





وقامت الكلية بتصميم منصة خاصة بكل برنامج ليتم اعادة رفع البحث عليه بصورة صحيحة حيث يقوم الطالب برفع البحث الخاص الذى ينطبق عليه ما سبق فقط مرة اخرى فى رابط البرنامج التابع له مع مراعاه الدقة حيث انه غير متاح نهائيا اعادة رفع الطلاب مرة اخرى فى حالة الخطأ هذه المرة و فى حالة قيام الطالب بما يخالف ذلك فسيتم حذف اى ابحاث مرفوعة له على جميع المنصات و ينتظر للدور الثانى





وحذرت الكلية ان جميع الابحاث التى تم رفعها بالمنصات الصحيحة و بدون اى اخطاء يحظر نهائيا اعادة رفعها فى هذه المنصات الواردة بهذا الاعلان



