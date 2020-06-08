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تعليم

لطلاب زراعة عين شمس من رفعوا أبحاثهم عن طريق الخطأ.. اتبعوا الخطوات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:10 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعنلت كلية زراعة جامعة عين شمس يجب على جميع الطلاب الذين قاموا برفع ابحاث عن طريق الخطأ كما فى الحالات التالية:

- رفع مادة فى منصة مادة أخرى.
- رفع مادة فى منصتها الصحيحة و لكن صفحة الغلاف البحثى تحمل بيانات خاطئة.
- رفع مادة فى منصتها الصحيحة باستخدام حساب غير صحيح.

وقامت الكلية  بتصميم منصة خاصة بكل برنامج ليتم اعادة رفع البحث عليه بصورة صحيحة حيث يقوم الطالب برفع البحث الخاص الذى ينطبق عليه ما سبق فقط مرة اخرى فى رابط البرنامج التابع له مع مراعاه الدقة حيث انه غير متاح نهائيا اعادة رفع الطلاب مرة اخرى فى حالة الخطأ هذه المرة و فى حالة قيام الطالب بما يخالف ذلك فسيتم حذف اى ابحاث مرفوعة له على جميع المنصات و ينتظر للدور الثانى 

وحذرت الكلية ان جميع الابحاث التى تم رفعها بالمنصات الصحيحة و بدون اى اخطاء يحظر نهائيا اعادة رفعها فى هذه المنصات الواردة بهذا الاعلان

الهندسة الزراعية- منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UN1VSWUVFMVFJMzkwVUpTNDRCWVQxNFhYVC4u


Quality Management - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UMEpLQjZDMlRBTEVYRTgzVUVGU0NJUFJERS4u

Biotechnology Program  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UNkQzQklKM1hHWFQ4UU9BNVE4Q0JTUExJMy4u

Organic Farming Program  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UQlBTVUFGMzhaV0pXMEZPRzdZSEhCTVVKSS4u

مواد غير تابعة لاى برنامج  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UN0lYTVozMEU0MTQxOEJUNDM1RUtVWkYxQy4u

برنامج الانتاج الحيوانى  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UNk1SQUFMTEFBNFFSM1JaVFJTRk42TklMQy4u

برنامج العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UQ0I4UTZRNVdLSkZJNDZOREJNNlM1NDFGRS4u

برنامج التكنولوجيا الحيوية عربى  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UQ1lGMkk1TUQ3MVdaN0ROODZRU1Q1MUMwNC4u


برنامج الاراضى و المياه  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5URDZKMEY2VDJQSU5TNEpTVUQ1SThCTFVNTi4u



برنامج علوم اغذية  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UMzRNVjFITlFGTThTSU4yTUw4UzRKOUkzMi4u



برنامج وقاية نبات  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UMkhCOVY2R0xWMDY2WU45NjVHT1BLWkQ2SC4u


برنامج انتاج نباتى  - منصة التحميل الاحتياطية (2)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whdPnvvHYkiPKLnn8miIV5xfk8sS7lFFpmO0hBUhDc5UQU8zUEZYT05SSE9QWDhURjYxV0pMUE42TS4u
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