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محافظات

حملة رقابية.. ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:55 ص
ضبط 15 ألف كمامة
ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط
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إيهاب عمر
ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بأسيوط، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، مخزن أدوية غير مرخص بداخله كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالمستشفيات الحكومية قبل بيعها في السوق السوداء.

كان جهاز حماية المستهلك بأسيوط، بقيادة اللواء محمد عاطف القليوبي، شن حملة رقابية على الصيدليات ومكاتب المستلزمات الطبية بمراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وعضوية أعضاء الجهاز بالفرع الإقليمي بأسيوط، وفريق من مفتشي الصيادلة بأسيوط، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.
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أسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوى بداخله علي كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالمستشفيات الحكومية تنوعت ما بين أدوية مدرجة "جدول أول نفسية وعصبية وجدول ٣ مخدرات" و٨٨ أمبول و٤٤٠٠ قفاز جراحي و10 آلاف و500 كمامة طبية و٤٩٨ جهاز فاركولين و ٣٢٢٦ مستلزمات طبية متنوعة "كانيولا طبية - أنبوبة حنجرية - كيس جمع بول - أنابيب شفط مخاط) و٣٣٥٠ سرنجات طبية و٦٠٠ علبة أدوية مستشفيات ومناقصات حكومية.

وأكد الدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط، أن قيمة إجمالي المضبوطات بلغت ٣٢٠ ألف جنيه.
حملة رقابية.. ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط
حملة رقابية.. ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط
حملة رقابية.. ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط
حملة رقابية.. ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط
حملة رقابية.. ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط
حملة رقابية.. ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط
حملة رقابية.. ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط
حملة رقابية.. ضبط 15 ألف كمامة وقفاز في مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بأسيوط
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