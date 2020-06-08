بعد إصابته بكورونا.. طبيب يحكي تفاصيل تعرضه للتنمر من جيرانه ..فيديو

قال محمد الدمرداش، طبيب مصاب بـ فيروس كورونا وتعرض للتنمر من قبل جيرانه، إنه أصيب بفيروس كورونا منذ 8 أيام، لافتا إلى أن حالته كانت متدهورة في البداية ولكن حاليا أصبحت مستقرة.





وأضاف محمد الدمرداش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، "الناس محتاجة تفهم، لازم يعرفوا أن الجدران مش هتنقل كورونا"، معقبا "مريض كورونا يحتاج إلى الدعم النفسي قبل كل شيء"، لافتا إلى أن الجيران كانوا رافضين فكرة تواجده في البيت.





وأوضح أن بمجرد أن أدركوا الوضع انتهت الخلافات وبادروا بالمساعدة، لافتا إلى أن العزل المنزلي أصبح متّبعا في كل المنازل، متابعا "أن العزل المنزلي له شروط عديدة".





وأضاف أن أهم تلك الشروط هي الدعم النفسي من قبل المتواجدين هو الأهم في معالجة فيروس كورونا، معقبا "لو ساعدنا بعض الأمر هيكون سهل علينا".



