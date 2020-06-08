AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد إصابته بكورونا.. طبيب يحكي تفاصيل تعرضه للتنمر من جيرانه ..فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:01 ص
الطاقم الطبي وفيروس
الطاقم الطبي وفيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال محمد الدمرداش، طبيب مصاب بـ فيروس كورونا وتعرض للتنمر من قبل جيرانه، إنه أصيب بفيروس كورونا منذ 8 أيام، لافتا إلى أن حالته كانت متدهورة في البداية ولكن حاليا أصبحت مستقرة.

وأضاف محمد الدمرداش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، "الناس محتاجة تفهم، لازم يعرفوا أن الجدران مش هتنقل كورونا"، معقبا "مريض كورونا يحتاج إلى الدعم النفسي قبل كل شيء"، لافتا إلى أن الجيران كانوا رافضين فكرة تواجده في البيت.

وأوضح أن بمجرد أن أدركوا الوضع انتهت الخلافات وبادروا بالمساعدة، لافتا إلى أن العزل المنزلي أصبح متّبعا في كل المنازل، متابعا "أن العزل المنزلي له شروط عديدة".

وأضاف أن أهم تلك الشروط هي الدعم النفسي من قبل المتواجدين هو الأهم في معالجة فيروس كورونا، معقبا "لو ساعدنا بعض الأمر هيكون سهل علينا".

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الإصابات بالفرق الطبية بسبب تعاملهم المستمر مع مرضى فيروس كورونا، لافتا إلى أن الطبيب يمكنه نقل الإصابة بسهولة إلى كل الدكاترة المخالطين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي رضوان يعتذر لمتصلة ثلاث مرات على الهواء.. فيديو

ثالث شهداء الجيش الأبيض.. طبيبة الدقهلية توفيت بكورونا وجثمانها ظل حائرا 3 ساعات بدون دفن

أخبار التوك شو: عازف كمان يحكي تجربته من أمام مستشفى العزل.. موعد المرحلة الثانية لصرف منحة الـ 500.. التموين تعلق على شراء المواطنين للفسيخ.. مشروع جديد لسكان العشوائيات بالعبور

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها

طبيب بـ عزل بالنجيلة: التوجه لأقرب مستشفى يساعد في اكتشاف كورونا مبكرا والحد من أعراضها

ماتوا عشان نعيش.. قصص مبكية لضحايا كورونا من الجيش الأبيض

ترشيحاتنا

قتل ابنته واحتفظ برأسها في الثلاجة.. السجن عشر سنوات لعجوز بالإسكندرية

إشادة كبيرة بالمنتجات الزراعية المصرية في الكويت على تويتر.. صور

من هي الفئات غير المسموح لها التبرع بـ بلازما المتعافين؟.. مستشار وزارة الصحة يجيب.. فيديو

بعد ولادتها بساعات.. وفاة أم أول توأم بمستشفى عزل إسنا

أليس فيكم رجل رشيد.. ضاحي خلفان: أردوغان في ورطة هذه الليلة.. شاهد

وفاة شقيقة الإعلامى حمدى رزق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. سارة نخلة تثير الجدل عبر إنستجرام

تصدرت الترند بعد إطلالتها على البحر.. 10 صور جريئة لـ جيهان خليل

بـ تاج وفستان أبيض.. خطيبة حسن شاكوش تثير الجدل.. والجمهور: ده الفرح واللا خطوبة