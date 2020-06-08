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أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الليبي: «إعلان القاهرة» تتويج للمشاورات المحلية والدولية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن إعلان القاهرة هو تتويج لمشاورات محلية ودولية، معتبرا أنه أفضل الحلول. 

وقال عقيلة صالح وفق ما نقلته الحدث السعودية، إن المجلس الأعلى للدولة مستفيد من الوضع الراهن ومن مصلحته استمرار الأزمة. 

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، استغلا جميع مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا التي طرحت في السابق لتمهيد الطريق لحوار سياسي يضمن حل الأزمة بشكل نهائي. 

وقال المسماري في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية"، "جميع مبادرات وقف إطلاق النار التي قمنا بإعلانها استغلتها تركيا والميليشيات لنقل السلاح والمرتزقة".

وأضاف "لست متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا، فأردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا".

وتابع "في حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سنرد بشكل قوي". 
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