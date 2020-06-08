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مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل البرياني بالجمبري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد البرياني احد الاطعمة التي يعشقها كثيرون لكن يمكن ان تقدمي البرياني بالجمبري الصغير دون تكاليف 

المقادير
- أرز بسمتي : كوبان
- الجمبري : 500 غرامًا (مقشر و منظف)
- معجون الثوم بالزنجبيل : ملعقة كبيرة
- بهارات الجرام ماسالا : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- القرنفل : 4 حبات
- هيل : 4 حبات
- القرفة : 2 عود
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- لبن زبادي : نصف كوب
- الزيت النباتي : ربع كوب
- الماء : 3 أكواب ونصف
- مرق دجاج : 2 مكعب

طريقة التحضير
1. انقعي الأرز بالماء لمدة ساعتين ثم صفيه واتركيه جانبا.
2. سخني الزيت في قدر غير لاصق وواسع على النار وضعي فيها الجمبري ومعجون الزنجبيل بالثوم والماسالا والفلفل الأسود والثوم والقرنقل والهيل والقرفة واللبن والملح وحركي لمدة عشر دقائق حتى يصبح الجمبري زهري اللون و يختلط مع البهارات.
3. انقلي الروبيان عن النار في طبق واتركيه جانبا.
4. أضيفي الأرز للقدر والماء ومكعبات المرق والروبيان المشوح واتركي المزيج على النار حتى يغلي ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج الأرز تماما.
5. اسكبيه في طبق التقديم وقدميه ساخنا إلى جانب اللبن الزبادي أو حسب الرغبة.
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