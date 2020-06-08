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فن

مصطفى شعبان ينشر صور جديدة له.. والجمهور: متألق كالعادة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:31 ص
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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مصطفى كرم

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وانهالت عليه التعليقات من متابعية وجاءت بين "منور يانجم" و " متألق كالعادة" و "اشتقنا لأعمالك" و "نجم النجوم" و "ماشاء الله عليك ربنا يحفظك"

وخرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.


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و يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان قبل الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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