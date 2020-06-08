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مرأة

على الحرارة.. مشروب صيفي لترطيب الجسم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اصنع إبريقًا من الشاي المثلج المنعش لتقديمه في أيام الصيف مع نكهة الشاي الخفيف والبرتقال والليمون والنعناع ، إنه مشروب ممتاز. 

المكونات:
6 أكياس شاي
2 ملعقة كبيرة سكر سكر ذهبي
1 ملعقة كبيرة من عسل السيلان ، بالإضافة إلى تقديم إضافي
2 ليمون ، 1 عصير ، 1 شرائح
1 برتقال ، مقطع
حفنة صغيرة النعناع ، الأوراق المقطوفة
 ثلج
تعديل النكهة
يمكن أن تختلف أكياس الشاي في النكهة والمرارة ، لذا فإن تقديم الشاي المثلج مع العسل الإضافي يسمح للضيوف بتعديل الحلاوة حسب مذاقهم.

طريقة:
ضع أكياس الشاي والسكر والعسل و 1.5 لتر ماء في إبريق كبير. اتركيه ليغمر لمدة 10 دقائق ، ثم أخرج أكياس الشاي وتخلص منها. استرخي حتى تكون جاهزا للخدمة.
أضيفي عصير الليمون وشرائح الليمون وشرائح البرتقال وأوراق النعناع. املأ الإبريق بالكثير من الثلج وحركه مرة أخرى.
املأ أكوابًا طويلة بالثلج واسكب فوق الشاي المثلج ، ثم قدم مع العسل الإضافي حسب الرغبة.
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