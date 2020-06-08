على الحرارة.. مشروب صيفي لترطيب الجسم

اصنع إبريقًا من الشاي المثلج المنعش لتقديمه في أيام الصيف مع نكهة الشاي الخفيف والبرتقال والليمون والنعناع ، إنه مشروب ممتاز.





المكونات:

6 أكياس شاي

2 ملعقة كبيرة سكر سكر ذهبي

1 ملعقة كبيرة من عسل السيلان ، بالإضافة إلى تقديم إضافي

2 ليمون ، 1 عصير ، 1 شرائح

1 برتقال ، مقطع

حفنة صغيرة النعناع ، الأوراق المقطوفة

ثلج

تعديل النكهة

يمكن أن تختلف أكياس الشاي في النكهة والمرارة ، لذا فإن تقديم الشاي المثلج مع العسل الإضافي يسمح للضيوف بتعديل الحلاوة حسب مذاقهم.





طريقة:

ضع أكياس الشاي والسكر والعسل و 1.5 لتر ماء في إبريق كبير. اتركيه ليغمر لمدة 10 دقائق ، ثم أخرج أكياس الشاي وتخلص منها. استرخي حتى تكون جاهزا للخدمة.

أضيفي عصير الليمون وشرائح الليمون وشرائح البرتقال وأوراق النعناع. املأ الإبريق بالكثير من الثلج وحركه مرة أخرى.