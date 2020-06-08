سامي سليمان: السياحة تحارب من موظفين إخوان داخل القطاع.. فيديو

قال سامي سليمان رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قطاع السياحة يحارب من موظفين إخوان داخل السياحة نفسها.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم صرف مرتبات العاملين حتى شهر أبريل .





وشدد على أهمية الاهتمام بمنظومة السياحة، لأنها توفر فرص عمل وتجلب عملات صعبة، مردفا «نحن شعب يعمل ولكن نحتاج إدارة في سرعة التنفيذ».





وأردف: «احنا شعب ملهوش كتالوج وشعب عظيم يحتاج إدارة ، والله ما هيجي رئيس لينا تاني زي الرئيس الحالي».